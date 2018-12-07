Руководитель Пенсионного фонда лишится половины своих заместителей
В Пенсионном фонде России до конца текущего года сменится половина заместителей руководителя организации. Сам глава фонда Антон Дроздов также может уйти в отставку. Один из заместителей Антона Дроздова Борис Гукайло уже написал заявление об уходе.
В Пенсионном фонде России до конца текущего года сменится половина заместителей руководителя организации. Сам глава фонда Антон Дроздов также может уйти в отставку.
Один из заместителей Антона Дроздова Борис Гукайло уже написал заявление об уходе. Следом за ним заявления об увольнении по собственному желанию могут написать еще два замглавы ПФР.
Источник «Коммерсанта» сообщил, что отставка г-на Гукайло связана со скандалами вокруг строительства зданий Пенсионного фонда в некоторых регионах страны. В частности, в октябре по делу о хищении средств при строительстве здания в Красноярске был арестован замглавы регионального отделения ПФР.
В отставку может уйти и замглавы Алексей Иванов, курирующий развитие ИТ-инфраструктуры и информатизацию. Его возможный уход связывают с критикой работы ПФР в цифровой сфере со стороны вице-премьера Татьяны Голиковой.
После увольнения половины заместителей в отставку может уйти и непосредственный руководитель ПФР Антон Дроздов, но его отставка состоится не раньше весны 2019 года.