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Общество
07 декабря 06:34

Правоохранительные органы стали реже возбуждать дела за репосты и лайки

Правоохранительные органы за последние два месяца стали гораздо реже возбуждать уголовные дела за лайки и репосты. Правозащитники объяснили это тем, что президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о частично декриминализации статьи 282 УК РФ

Фото: ok.ru

Российские правоохранительные органы за последние два месяца стали гораздо реже возбуждать уголовные дела за лайки и репосты. Правозащитники объяснили такую тенденцию тем, что президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о частично декриминализации статьи об экстремизме в интернете.

Президентский законопроект пока был принят только в первом чтении, но эффект от этого уже стал ощутим. «Какой смысл возбуждать уголовные дела по 282-й статье, если потом их придется прекращать?» - отметил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Ранее дела по статье 282 УК составляли почти две трети от всех дел, возбужденных по факту экстремизма. В октябре количество новых дел о репостах уменьшилось в 2,5 раза по сравнению с сентябрем. Данные Генпрокуратуры говорят, что в сентябре было зарегистрировано 72 дел по этой статье, а в октябре - только 16, сообщает Coda.

Законопроект Владимира Путина предполагает заменить уголовную на административную ответственность за впервые совершенное действие, возбуждающее ненависть либо вражду. При повторном нарушении в течение одного года гражданину уже придется понести уголовное наказание.

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