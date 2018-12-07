Российские рэперы обвинили представителей власти в «разложении молодежи»
В Молодежном парламенте при Госдуме состоялся круглый стол, на котором обсуждался вопрос о массовых отменах концертов популярных у молодежи артистов в регионах. На мероприятие были приглашены представители отечественной рэп-культуры
В Молодежном парламенте при Госдуме состоялся круглый стол, на котором обсуждался вопрос о массовых отменах концертов популярных у молодежи артистов в регионах. На мероприятие были приглашены представители отечественной рэп-культуры Рома Жиган и Птаха.
Общение рэперов с парламентариями не задалось. Артисты заявили, что на молодежь негативным образом влияет не музыка, а печальная российская действительность, в которой как раз виновата власть. Такое мнение, в частности, выразил рэпер Птаха. Он также потребовал от депутатов объяснить, на каком основании сейчас отменяются концерты, и обвинил их в цензуре.
«Воспитывать детей должны родители. Почему вы нас обвиняете в своих «дырках», в том, что вы не смогли сами сделать. В том, что молодежь разлагается, не мы виноваты, а вы», - заявил Птаха.
Рома Жиган также высказался против отмены концертов, хотя творчество отдельных артистов ему не нравится.
В ответ на претензии представители власти предложили рэперам самим выставлять возрастные ограничения на посещение их концертов, после чего Рома Жиган заявил, что «разговаривать дальше не о чем» и покинул круглый стол.
Напомним, за последнее время власти отменили десятки концертов таких исполнителей, как Монеточка, Элджей, Feduk, Хаски, групп IC3PEAK и «Френдзона», что вызвало широкий общественный резонанс в обществе.
Рэпер Хаски в свою очередь записал обращение ко всем, кто его поддерживает, и пообещал направить средства от продажи билетов на свои концерты на поддержку правозащитных организаций.