Родственники жертв авиакатастрофы в Сочи подали иск на 2 млрд рублей
Родственники погибших в результате крушения самолета Минобороны РФ в Черном море подали коллективный иск к страховой компании «Согаз», британскому перестраховщику MS Amlin и предприятию Минобороны «223 летный отряд»
Родственники погибших в результате крушения самолета Минобороны РФ в Черном море подали коллективный иск к страховой компании «Согаз», британскому перестраховщику MS Amlin и предприятию Минобороны «223 летный отряд». Ответчиками по иску в качестве третьих лиц также являются Росавиация и управление гражданской авиации Сирии.
Адвокат Игорь Трунов сообщил в Facebook, что 72 родственника жертв авиакатастрофы в Сочи требуют выплаты 2,1 млрд рублей.
Ранее родственникам погибших было выплачено 2 млн рублей за вред, причиненный пассажирам, и еще 23 000 рублей - за утрату багажа. Игорь Трунов отметил, что потерпевшим должны были заплатить 250 000 специальных прав заимствования (СПЗ, денежная единица, используемая МВФ для межгосударственных и межбанковских расчетов), которые оцениваются в 23 млн рублей.
В связи с тем, что в отношении родственников погибших была допущена «противоправная несправедливость», они обратились в суд.
Представитель компании «Согаз» сообщил РИА Новости, что страховщик полностью выполнил свои обязательства перед родственниками погибших в авиакатастрофе.
Авиакатастрофа в Черном море произошла 25 декабря 2016 года. Самолет Ту-154 летного отряда Минобороны РФ потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. Лайнер выполнял рейс из Москвы в Сирию, а в сочинском аэропорту осуществлял дозаправку. В результате авиакатастрофы погибли 92 человека. Среди погибших были сотрудники оборонного ведомства, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и детский доктор Елизавета Глинка.