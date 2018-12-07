«Почта Банк» предупредил о мошенниках, действующих от лица организации
Злоумышленники предлагают россиянам старше 40 лет по 5 тысяч рублей в качестве социальной поддержки, но взамен просят предоставить личные данные и сведения о банковских картах
«Почта Банк» и Пенсионный фонд предупредили о мошенниках, которые от имени организаций пытаются узнать данные банковских карт граждан.
Злоумышленники предлагают россиянам старше 40 лет по 5 тысяч рублей в качестве социальной поддержки, но взамен просят предоставить личные данные и сведения о банковских картах.
В пресс-службе «Почта Банка» сообщили, что мошенники таким образом пытаются заполучить данные банковских карт граждан, чтобы вывести с них деньги.
Обычно злоумышленники рассылают сообщения со взломанных аккаунтов реальных людей, которые есть в списке друзей потенциальной жертвы, либо представляются сотрудниками Пенсионного фонда или «Почта банка», сообщает РБК.