Эпоха сволочей
На 25 (!!!) суток в тюрьму брошен самый (после Людмилы Алексеевой) известный и заслуженный в России правозащитник Лев Пономарев. Ему — 78-й год. Всю свою жизнь он посвятил отстаиванию наших с Вами конституционных прав. Прав на свободу взглядов и суждений, на настоящее правосудие, на мирные акции и честные выборы. Он — бессеребренник, за всю свою жизнь кроме правильных детей, 11 (!) замечательных внуков и безупречной репутации ничего не заработал.
Я «познакомился» с ним, читая литерные дела 5-ой Службы Московского УКГБ во время своей учебы, когда мне было чуть больше 26 лет. Уже тогда, в СССР, он был известным борцом за обычные человеческие ценности, против лжи и агрессии, против войны и тоталитарной власти. Сейчас, почти 40 лет спустя, я часто встречаюсь и общаюсь с этим удивительным человеком и считаю его яркой личностью с большой буквы, своим старшим товарищем и моральным авторитетом для всех, кому дорога Россия. Он — удивительно искренний и абсолютно миролюбивый человек, готовый, тем не менее, до конца биться за права и свободы каждого из нас.
Он первым поднял шум вокруг нового этапа действия «силовиков» в стране, которые встали на порочный путь провокаций, пыток и липования дел против обычных людей, студентов, блоггеров, просто активных пользователей соцсетей. Путь, который уже привел страну в 30-е годы к плановым разнарядкам по расстрелам и арестам «врагов народа», к геноциду советского народа и многомиллионным жертвам ГУЛАГа.
Сегодняшние дела «Нового величия» и им подобные — уже не указание «сверху», а подлая инициатива «снизу», направленная на создание фейковых «экстремистских» организаций и «подполья», формируемое провокаторами из ФСБ и Управления «Э» МВД. Они сами создают, сами «разоблачают», сами добиваются «признания» под пытками — и сами пишут победные реляции о своих успехах, чтобы получить новые должности, звания и дополнительное финансирование. Дескать, смотрите, какие мы молодцы, как рьяно охраняем режим от любых протестов народа. Именно с подобными провокациями начал активно бороться Лев Пономарев, прекрасно понимавший, что если это не остановить сегодня, завтра уже будет поздно. Но режим решил действовать с ним по беспределу. Он отбросил всякие приличия и даже формальные условности. Очевидно, страна вступает в новую эпоху, эпоху репрессивного маразма и торжества сволочей, надеющихся, что их подлые дела сойдут им с рук.
Режим дошел до крайней низости и подлости, бросая в тюрьму на беспрецедентный срок известнейшего в стране и мире правозащитника Льва Пономарева. После произошедшего этому жандармскому режиму уже не остается ничего, кроме ночных «черных воронков» и расстрелов без суда и следствия под звуки работающих двигателей.
Произошедшее — коварный план жандармов, ведь Лев Пономарев — один из движителей и организаторов поддержанного всей оппозицией страны грядущего митинга и марша, запланированного на 16 декабря. Пономарев, несмотря на все превратности судьбы, никогда не нарушал закон: даже после многочисленных АНТИКОНСТИТУЦИОННЫХ ОТКАЗОВ в согласовании его уличных мероприятий, он вчера вновь подал заявку на митинг в Мэрию Москвы. Пономарев всегда считал, что надо уважать даже самый плохой и несправедливый закон. Но нынешний режим сам и абсолютно сознательно загоняет любой легальный протест в подполье, растит радикальных революционеров и экстремистов, которые рано иди поздно возьмутся за оружие и взрывчатку. Это случится именно потому, что такие законопослушные люди, как Лев Пономарев, подло лишены возможности действовать в легальном поле. Вопреки Конституции России. По вине власти, решившей, что глумление над законом и превращение прокуратуры, следствия и суда в инструменты политической расправы позволят заткнуть рот всем, кто мыслит иначе, чем кремлевская пропаганда. Чтобы обеспечить свое вечное правление и дальнейшее ограбление обманутого ею народа.
Что ж, если так, то пусть из искры возгорится пламя. Раз режим так гнусно и цинично говорит нам всем, что никаких легальных возможностей протестовать в России больше нет — мы готовы принять и эти правила игры. У нас просто не остается иного выхода. Вы уж, господа из Кремля, скорее окончательно определяйтесь , чего Вы хотите: плохого мира или хороших потрясений. Мы устали объяснять Вам простые истины и пытаться отвратить Вас от фатальных ошибок, ведущих Россию к трагическим событиям. Имейте ввиду: историческая и моральная ответственность и вина за последствия Вашего скудоумия и политической слепоты полностью ложится на Вас, господа властьпредержащие!
И последнее. Терпеть такой произвол более нельзя, все, предел! Поэтому я хочу понять, что скажут, а, главное, предпримут сейчас штатные правозащитники: уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и Михаил Федотов, председатель соответствующего Совета при президенте РФ. При таком раскладе им надо решаться на демарш: либо публично заявлять об уходе с должности, либо немедленно останавливать расправу над Львом Пономаревым. Как говорится, момент истины.
Прошу считать мою заметку официальным обращениям к этим все еще уважаемым институтам российского государства.