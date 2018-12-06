Фонд Александра Сокурова проверяют на предмет хищений бюджетных средств
Правоохранительные органы проводят проверку фонда режиссера Александра Сокурова «Пример интонации». Проверка проводится по признакам хищений бюджетных средств. Сам режиссер сообщил, что поводом для проверки послужил донос от бывшего сотрудника фонда
Правоохранительные органы проводят проверку фонда режиссера Александра Сокурова «Пример интонации». Проверка проводится по признакам хищений бюджетных средств. Сам режиссер сообщил, что поводом для проверки послужил донос от ранее судимого бывшего сотрудника фонда.
Глава комитета по культуре северной столицы Константин Сухенко подтвердил в беседе с телеканалом RTVI, что силовики проводят доследственную проверку фонда «Пример интонации».
По некоторым данным, директора фонда Николая Янкина подозревают в хищении денег из федерального и регионального бюджета «путем подложных финансовых документов о понесенных затратах». Следствие полагает, что похищены были средства, выделенные на съемки фильма «Опыты». По данным правоохранителей, фонд предоставлял сметы с завышенными ценами, а по факту сотрудники экономили и, например, строили декорации своими силами.
Всего с 2015 по 2017 годы фонд Александра Сокурова получил 20 млн государственных рублей.
Сам Александр Сокуров написал в Facebook, что в отношении фонда уже несколько месяцев продолжается финансовая проверка. По словам режиссера, сначала это была рядовая проверка, но потом в правоохранительные органы «поступил донос от бывшего сотрудника фонда», который занял крупную сумму у организации, но деньги так и не вернул.
Александр Сокуров также рассказал, что из-за высказанной им поддержки в адрес осужденного украинского режиссера Олега Сенцова его телефон был поставлен на прослушку «для сбора дополнительной информации о моей гражданской, общественной, экономической деятельности».