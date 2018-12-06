Владимирские депутаты предложили отменить бесплатные обеды в школах
Совет народных депутатов Владимирской области предложил отменить в местных школах бесплатное питание учеников, а также повысить стоимость завтраков и обедов, чтобы «не кормить сытых мальчиков»
Совет народных депутатов Владимирской области предложил отменить в местных школах бесплатное питание учеников, а также повысить стоимость завтраков и обедов, чтобы «не кормить сытых мальчиков».
Владимирский депутат Николай Горохов («Единая Россия») в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил инициативу необходимостью экономить бюджетные средства на школьниках из богатых семей, чтобы обеспечивать питанием детей малообеспеченных родителей.
«Если не хватает денег, должна быть адресная помощь, чтобы дети многодетных, плохо живущих людей не бедствовали. А если распределить всем сестрам по серьгам, то хороших завтраков будет меньше», - заявил депутат.
Ранее депутат Горохов заявил, что «сытые мальчики, которые выбрасывают хлеб на пол», не должны питаться одинаково с остальными школьниками. После этого, администрация Владимирской области не стала увеличивать дотацию на питание учащихся младших классов.