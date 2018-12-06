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06 декабря 14:42

Международный Центр Рерихов просит общественность помочь сохранить организацию от уничтожения

Против организации инициированы десятки внеплановых проверок разных инстанций, а ФНС начислила Центру налоги за использование картин в музейной деятельности

Международный Центр Рерихов обратился к российской и международной общественности в связи с попытками Министерства культуры уничтожить общественную организацию, созданную младшим сыном выдающегося русского художника Николая Рериха.

Международный Центр Рерихов был создан Святославом Рерихом с целью сохранения, изучения и популяризации наследия своего великого отца Николая Рериха и членов его семьи. За 25 лет организация стала центром развития общественной культуры России, «независимым от указаний и произвола чиновников Минкультуры».

Благодаря поддержке общественности Международный Центр Рерихов без финансовой поддержки государства восстановил из руин исторический памятник - усадьбу Лопухиных, создал общественный Музей имени Н.К. Рериха, способствовал возвращению в Россию из-за границы более 400 картин Н.К. Рериха, собрал самую большую коллекцию картин Рерихов в мире, создал международное движение в защиту и сохранение культурных ценностей на основе миротворческих идей Пакта Рериха, инициировал общественные проекты по сохранению в России культурного наследия и многое другое.

В обращении Центра Рерихов говорится, что сейчас весь этот труд руководство Минкультуры РФ «методично разрушает». «С помощью судов и силового захвата у Международного Центра Рерихов отобрали усадьбу Лопухиных, уничтожили общественный Музей имени Н.К. Рериха, захватили и присвоили более 16000 музейных предметов из наследия Рерихов, в том числе около 900 картин и рисунков», - сообщили в организации и выразили опасение, что эти культурные ценности могут быть утрачены, как это произошло с коллекцией картин Николая Рериха в Государственном музее Востока и на квартире его старшего сына в Москве.

«Против организации инициированы десятки внеплановых проверок разных инстанций, а в 2016 году ФНС начислила Центру Рерихов налоги на 59 млн рублей за использование картин Рерихов в музейной деятельности. Для общественной организации это непосильная сумма! Подобный случай вопиющий – ни один музей, ни одна галерея не платит налогов за экспонирование своих фондов!», - говорится в организации Международного Центра Рерихов.

С помощью граждан организации удалось собрать 10 млн рублей для уплаты начисленных налогов и пеней.

24 января 2019 года состоится судебное заседание о начале процедуры банкротства Международного Центра Рерихов, что может повлечь продажу картин Рерихов на аукционе и ликвидацию организации.

Международный Центр Рерихов обратился к общественности с просьбой о помощи в сохранении организации и предотвращении распродажи национальных культурных ценностей:

«Мы обращаемся ко всем, кому дорога культура России, в ком живо стремление к справедливости и правде, помочь Международному Центру Рерихов в сборе средств, - говорится в официальном заявлении организации.

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