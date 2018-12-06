Ветеран труда из Магадана решил перечислить премьер-министру «унизительную» надбавку к пенсии
Ветеран труда из Магадана добровольно отказался от назначенной ему властями региона доплаты к пенсии. Пенсионер заявил, что такая мизерная надбавка унижает его человеческое достоинство
Ветеран труда из Магадана добровольно отказался от назначенной ему властями региона доплаты к пенсии в размере 683 рублей 66 копеек. Пенсионер заявил, что такая мизерная надбавка унижает его человеческое достоинство и предложил перечислить эти деньги главе правительства Дмитрию Медведеву.
Письмо ветерана труда Владимира Попова с отказом от надбавки к пенсии опубликовано в сообществе «Магаданский скептик» в соцсети Facebook.
Администраторы группы отметили, что доплата к пенсии производится за счет бюджета Магаданской области, поэтому было бы правильней вернуть эти 683 рубля не премьер-министру, а губернатору Сергею Носову.