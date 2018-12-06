Конституционный суд РФ признал законным соглашение об обмене территориями между Ингушетией и Чечней
В рамках обмена Чечня получает часть Надтеречного района Ингушетии, а Ингушетии - территории на границе с Малгобекским районом
Конституционный суд России признал законным соглашение об установлении границ между Ингушетией и Чечней, в рамках которого республики обменялись приграничными территориями.
В решении КС России говорится, что если границы между двумя сопредельными регионами отсутствуют, то речь идет не об изменении принадлежности какой-либо территории, а об их взаимной потребности разграничить свои земли и разрешить вопрос об установлении границ. Суд также постановил, что в данном случае не требуется утверждение границы Советом Федерации.
Соглашение об обмене территориями между властями Чечни и Ингушетии было подписано 26 сентября. В рамках этого соглашения Чечня получила часть Надтеречного района Ингушетии, а Ингушетии были переданы территории на границе с Малгобекским районом.
Жители Ингушетии сочли обмен землями неравноценным и вышли на акцию протеста. По итогам протеста было решено направить соглашение в Конституционный суд РФ, чтобы проверить его на соответствие Основному закону страны.