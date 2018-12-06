Amnesty International потребовала немедленного освобождения Льва Пономарева
Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от российских властей отменить решение суда об административном аресте лидера движения «За права человека» Льва Пономарева
Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от российских властей отменить решение суда об административном аресте лидера движения «За права человека» Льва Пономарева.77-летний правозащитник был арестован на 25 суток за пост об акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия».
Amnesty International потребовала «немедленного и безоговорочного» освобождения Льва Пономарева. Директор российского представительства организации Наталья Звягина назвала Льва Пономарева «одним из столпов правозащитного движения в России».
«Арестом человека, который посвятил всю жизнь защите прав человека, российские власти продемонстрировали свое презрение к этим правам», - заявила Звягинцева.
Ранее Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) выразил возмущение арестом Льва Пономарева. Глава совета Михаил Федотов выразил надежду, что Мосгорсуд пересмотрит «необъяснимое решение», которое ранее принял Тверской райсуд.
Суд признал Льва Пономарева виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. По версии судьи Дмитрия Гордеева, правозащитник с помощью поста в соцсети Facebook призывал участвовать в несогласованной акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» 28 октября.
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в свою очередь обратил внимание на то факт, что решение по Льву Пономареву вынес судья, который ранее арестовывал оппозиционера Алексея Навального за нарушение порядка проведения митингов.
«Судья, посадивший 77-летнего Льва Пономарева за репост на 25 суток, — Дмитрий Гордеев, сажавший Навального на 30, а потом на 15 суток. Орденок в петличку», - написал Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.