В правительстве назвали регионы-лидеры по числу страдающих ожирением россиян
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова во время выступления в Совете Федерации перечислила регионы, жители которых чаще других страдают ожирением
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова во время выступления в Совете Федерации перечислила регионы, жители которых чаще других страдают ожирением. В этот список вошли Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области.
Татьяна Голикова отметила, что в указанных регионах также зафиксирована наиболее высокая заболеваемость сахарным диабетом, сообщает РБК.
Выступая перед сенаторами, вице-премьер заверила, что власти занимаются формированием здорового образа жизни в рамках отдельного федерального проекта при нацпроекте «Демография». Сейчас регулярно занимаются спортом около 50 млн россиян, а к 2024 году этот показатель должен достигнуть 80 млн человек.
В рамках проекта будет внедрена система мониторинга питания различных групп населения и введена маркировка пищевых продуктов. Это позволит предотвращать развитие у россиян сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, новообразований, болезней желудочно-кишечного тракта.
Отметим, что в Минздраве минувшим летом предоставили другие данные о числе страдающих ожирением россиян. Так, чаще всего такой диагноз в 2017 году ставили жителям Алтайского края (127,7 тысяч человек или 5,4% от населения региона). На втором месте находится Магаданская область (3,4% или 4,9 тысяч человек), на третьем месте - Курганская область ( 2,8% и 23,6 тысяч человек), на четвертом - Тюменская область (36,5 тысяч человек), а на пятом - Оренбургская область (48,1 тысячи человек).
Лидерами по детскому ожирению в прошлом году стали республика Алтай (2,8 тысяч детей), Ульяновская область (7,6 тысяч детей), Рязанская область (5,1 тысяч детей), Смоленская область (4,3 тысячи детей) и Костромская область (3,4 тысячи детей).