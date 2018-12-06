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06 декабря 00:03

«Аэрофлот» ввел платный выбор мест в салоне для пассажиров эконом-класса

Авиакомпания «Аэрофлот» ввела платный выбор мест на борту самолета до начала регистрации для пассажиров, купивших билеты по тарифам «Промо» и «Бюджет»

Авиакомпания «Аэрофлот» ввела платный выбор мест на борту самолета до начала регистрации для пассажиров, купивших билеты по тарифам «Промо» и «Бюджет». Стоимость места будет зависеть от длительности перелета и расположения кресла.

В «Аэрофлоте» заявили, что ранее пассажиры эконом-класса не могли выбирать место до начала регистрации, зато теперь они могут за дополнительную плату повысить класс до уровней «Комфорт» и «Бизнес».

Если пассажир не захочет платить за место до начала регистрации на рейс, он сможет бесплатно выбрать его, когда регистрация откроется.

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