«Аэрофлот» ввел платный выбор мест в салоне для пассажиров эконом-класса
Авиакомпания «Аэрофлот» ввела платный выбор мест на борту самолета до начала регистрации для пассажиров, купивших билеты по тарифам «Промо» и «Бюджет»
Авиакомпания «Аэрофлот» ввела платный выбор мест на борту самолета до начала регистрации для пассажиров, купивших билеты по тарифам «Промо» и «Бюджет». Стоимость места будет зависеть от длительности перелета и расположения кресла.
В «Аэрофлоте» заявили, что ранее пассажиры эконом-класса не могли выбирать место до начала регистрации, зато теперь они могут за дополнительную плату повысить класс до уровней «Комфорт» и «Бизнес».
Если пассажир не захочет платить за место до начала регистрации на рейс, он сможет бесплатно выбрать его, когда регистрация откроется.