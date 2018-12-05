МВД России потратит более 90 млн рублей на новые наручники «Нежность»
Первый тендер на закупку наручников стоимостью 26 млн рублей был объявлен в конце октября. Согласно контракту, до 29 декабря МВД России должно получить 28 тысяч 601 комплект наручников «Нежность». Таким образом, одна пара наручников обошлась ведомству примерно в 900 рублей
Министерство внутренних дел России заказало 100 тысяч комплектов наручников под названием «Нежность». Такие «оперативны браслеты» делают в НИИ специальных материалов.
Первый тендер на закупку наручников стоимостью 26 млн рублей был объявлен в конце октября. Согласно контракту, до 29 декабря МВД России должно получить 28 тысяч 601 комплект наручников «Нежность». Таким образом, одна пара наручников обошлась ведомству примерно в 900 рублей.
Второй аукцион был объявлен в начале ноября, а торги по нему пройдут 10 декабря. Стоимость контракта составляет 65,4 млн рублей. Такую сумму полиция готова заплатить за 70 905 комплектов наручников, сообщает «Лента.ру».