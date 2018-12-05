В деревню за призрачным миллионом
Чем хуже дела у российского здравоохранения, тем бравурней звучат отчеты чиновников от медицины. Но статистика неумолима – число врачей сокращается, а попытки государства искусственно решить проблему нехватки кадров, имеют обратный эффект
Лечение на износ и койка на рабочем месте
Нехватка кадров в медицине – проблема повсеместная. Но в сёлах она чувствуется особенно остро. Программа «Земский доктор», по которой молодым врачам, готовым работать на селе, дают 1 млн руб. на обустройство, не стала панацеей от нехватки кадров
Например, по информации Минздрава Оренбургской области, 20% докторов, приехавших в деревню и получивших 1 млн руб. из бюджета, не выходят на работу. Кто-то быстренько ушел в декрет, кто-то заболел, у кого-то оказался тяжелобольной родственник, за которым надо присматривать…
Ещё одна хитрость, к которой прибегают молодые специалисты: тратят деньги на покупку жилья в городе. Квартиры сдают, а отработав пять лет, бегут из сельских больниц сломя голову.
Год назад в Волгоградскую область в Береславскую участковую больницу приехал 25-летний хирург в расчете на жилье. Но в регионе были исчерпаны все квоты. Молодого специалиста поселили в… больничной палате.
Вчерашние студенты настолько не ходят прозябать на селе, что нередко их не пугает даже судебное преследование. Например, в Татарстане врач Римма Шайдуллина, которая со скандалом отказалась от участия в федеральной программе «Земской доктор», оказалась должна государству почти миллион рублей.
Римма поступила на работу в амбулаторию села Кузкеево в 2012 году и в соответствии с условиями программы получила в качестве компенсации за переезд 1 млн рублей из бюджета России и 100 тысяч рублей – из татарстанского. Но, проработав 11 месяцев, в августе 2013 года женщина решила уволиться и вернуться к семье в Набережные Челны. В итоге суд обязал ее вернуть в бюджет 921 тысячу рублей.
Как тогда сообщали челнинские СМИ, основной причиной, побудившей врача уволиться, стал «квартирный вопрос»: новоиспеченному сельскому доктору полагался земельный участок под жилье в Кузкеево и временное жилище.
«Я два месяца работала без выходных, – рассказывала Римма Шайдуллина в разгар конфликта. – Я жила в больнице, и сутками принимала больных ночью, утром, днем. Но своего жилья так и не дали. Два раза пытались предоставить участок. Но он все время оказывался чужим имуществом. В третий раз, когда перед тем, как приехал Минздрав узнать, как устроены врачи, которые получили миллион, мне сказали: «Срочно выходите межевать участок!». Но на утро мне сообщили, что это было для отчета».
Медицина: помощь или услуги?
«Ситуация с кадрами очень тяжёлая, – говорит главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова Вадим Бридковский. – Помимо окладов упал престиж профессии врача, зато нагрузка на медперсонал возросла неимоверно».
А завкафедрой факультетской хирургии Оренбургского государственного медицинского университета Дмитрий Дёмин считает, что у нас в стране не дефицит кадров, а дефицит медицины и уверен, что пока законодательно не будет закреплен термин «медицинская помощь» вместо «медицинской услуги» проблема так и останется проблемой.
Иногда в попытку решить многочисленные проблемы здравоохранения подкидывает «свои пять копеек» федеральный центр. «Мы разработали геоинформационную карту страны, на которую нанесены все 185 тыс. населённых пунктов, а также все медицинские организации – от фельдшерско-акушерских пунктов до федеральных центров, – говорила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. – И благодаря активной позиции Минздрава вопросы постепенно решаются и, скоро качественная помощь станет доступна каждому».
Но многие эксперты убеждены, что, несмотря на кризис и скудность бюджета, государство, стремясь иметь здоровую нацию, обязано в первую очередь увеличивать производительность труда врачей, освобождая их от лишних функций и вороха бумажной работы. Если российский доктор и медсестра, и делопроизводитель, и устроитель своего рабочего места – когда лечить?
Именно поэтому нередки истории, подобные той, что произошла с московским терапевтом Еленой Конте, которая, по ее словам, с детства хотела стать врачом, в поликлинику после института пришла с «горящими глазами» – а спустя несколько лет ада вообще ушла из профессии. «Я хочу подальше держаться от медицины!» – сказала она.
Так что, несмотря на те усилия, которыми хвалятся власти, число врачей сокращается. Так, в 2012 году, по данным Росстата, в России было 703 тысячи врачей. Как говорила ранее Вероника Скворцова, каждый год примерно 10% врачей уходят из профессии – они выходят на пенсию, «умирают на работе» или находят себе другое место труда.
Но у Минздрава в попытках исправить ситуацию, кроме «методов кнута», похоже, в запасе нет ничего. Заявленное ведомством Скворцовой желание ввести запрет врачам на работу в частных клиниках, в первые пять лет после получения диплома, тому лишнее подтверждение. По убеждению самих врачей, эта идея губительна для профессии.
Новый запрет – это еще одна, но уже совсем беспомощная, попытка направить поток молодых врачей в поликлиники и районные больницы, или первый этап на пути возврата к принудительному распределению. Конечно, формальный эффект – заполнение вакансий – может быть временно достигнут, но с содержательной точки зрения катастрофа только усугубится. Врач, работающий через силу и испытывающий ненависть к пациентам к месту, где его вынудили жить и работать, просто опасен.
И такая ситуация сложилась с легкой руки государства. И раньше оказаться в поликлинике или вообще на селе для начинающего врача было неудачей, а зачастую и крахом всех карьерных мечтаний. А теперь, когда оптимизация фактически «стерилизовала» медицину, и главным стал не пациент – а план, и подавно.
Пациент до пенсии не доживет. А врач?
Правительство РФ фактически сбрасывает с себя социальные обязательства перед населением. Повышение пенсионного возраста – тому яркий пример, который ударит и по медикам и по пациентам.
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал подчеркнул, что пенсионная реформа стала очередным плевком в лицо нашим медикам.
«При такой зарплате «пахать» на полторы-две ставки – это тяжелейшая работа. К пенсионному и предпенсионному возрасту, врачи подходят с серьёзными проблемами со здоровьем. Тут у медиков дела обстоят ничуть не лучше, чем у их пациентов», – подчеркнул Коновал.
При этом эксперт заявил, что особый цинизм правительства РФ проявился, когда стало известно, что планируется практически лишить врачей возможности выхода на досрочную пенсию. «По сути, медикам говорят, что вы можете использовать свой профессиональный стаж, но только через 5 лет после того, как вы его выработали. То есть, как всем сдвинули возраст на 5 лет», – пояснил он.
Напряженность и вредность врачебного труда никем не учитывается. Не случайно, по статистике уровень смертности медработников до 50 лет на 32% выше, чем в среднем по стране. А продолжительность жизни врачей в среднем на 15 лет короче, чем у пациентов. Выходит, значительная часть медработников просто не сможет ни дожить до пенсии, ни воспользоваться своим льготным правом.
Хотя, помимо прочих, есть у умирающей российской медицины и другая причина нынешней агонии – чем хуже дела в здравоохранении, тем оптимистичней заявления чиновников от медицины. Вот, специалисты утверждают, что хуже всех живут педиатры – а глава Минздрава Вероника Скворцова утверждает, что Россия стал мировым лидером в области педиатрии.
В поликлиниках очереди в кабинет врача начинаются на улице – а министр здравоохранения хвалится, что россияне стали меньше лечиться во всяких там Германиях и Израилях, предпочитая родные медучреждения.
Хотя в этом случае госпожа Скворцова, вероятно, просто увлеклась отчетами своих подчиненных, не обратив внимания на статистику других ведомств. Например, по данным Росстата в 2017 году 13,2% или 19,3 миллиона россиян находились на уровне ниже прожиточного. Какая им Германия с Израилем?
Причем, около 20 миллионов нищих – это лишь приглаженная официальная статистика. На самом деле, как считают многие эксперты, россиян за чертой бедности в полтора-два раза больше.
Такое расхождение имеет место потому, что Росстат тупо считает доходы – но не учитывает возможности людей получать образование, ездить в отпуск и (внимание, госпожа Скворцова) покупать лекарства и получать необходимую медицинскую помощь.
В общем, когда все плохо, а нам говорят, что все хорошо – выходит как в известной сказке про рака, лебедя и щуку. Все вроде тянут из последних сил – а воз и ныне там. Врачей все меньше, больных все больше. Чиновники отводят глаза, гробовщики потирают руки…
А министр здравоохранения Вероника Скворцова продолжает «лечить» общество и заодно главу государства виртуальными цифрами о том, что россияне стали дольше жить и реже умирать. Просто есть такая профессия – чиновник. И у нее свои прерогативы, отправляющие на задний план все остальное – включая клятву Гиппократа.
Чиновники заставляют и медиков забывать об истинном предназначении выбранной ими профессии, ломая через колено несогласных и превращая в безмолвных рабов тех, кому некуда идти. О том, как врачей превращают в менеджеров в белых халатах, продающих свои услуги вместо того, чтобы просто лечить и спасать, в нашем следующем материале…