В РПЦ назвали «ударом» отказ ЕСПЧ пересматривать решение по делу Pussy Riot
Европейский суд по правам человека отклонил жалобу Российской Федерации на ранее вынесенное решение по делу группы Pussy Riot. Это означает, что российские власти обязаны в течение трех месяцев выплатить Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич 48 тысяч евро
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Российской Федерации на ранее вынесенное решение по делу группы Pussy Riot. Это означает, что российские власти обязаны в течение трех месяцев выплатить Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич 48 тысяч евро в качестве компенсации.
Страсбургский суд также обязал Россию пересмотреть приговор по делу о «панк-молебне» в Храме Христа Спасителя, после которого участниц группы приговорили к 2 годам лишения свободы.
Представитель Русской православной церкви при Совете Европы игумен Филипп (Рябых) назвал решение ЕСПЧ «ударом по защите религиозной свободы».
«Вместо поиска баланса Европейский суд защитил свободу небольшой группы граждан за счет свободы миллионов других граждан», - заявил священнослужитель, слова которого приводит «Интерфакс».
В феврале 2012 года группа участницы группы Pussy Riot устроили в Храме Христа Спасителя так называемый «панк-молебен» со словами «Богородица, Путина прогони». Суд приговорил Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к двум годам лишения свободы за хулиганство. Позже реальный срок Самуцевич изменили на условный.