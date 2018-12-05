Российские аэропорты назовут в честь императоров, писателей, музыкантов и космонавтов
В России подвели итоги голосования «Великие имена России», в ходе которого определялись новые названия для аэропортов. На сегодняшний день удалось выбрать новые названия для 37 аэропортов
В России подвели итоги голосования «Великие имена России», в ходе которого определялись новые названия для аэропортов. Напомним, что власти хотят присвоить воздушным гаваням имена выдающихся россиян.
На сегодняшний день удалось выбрать новые названия для 37 аэропортов. В пяти городах пройдут вторые туры голосования. Это Архангельск, Нижневартовск, Санкт-Петербург, Москва (Внуково) и Пенза.
По итогам голосования московский аэропорт «Шереметьево» будет назван в честь поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина, а «Домодедово» получит имя Михаила Ломоносова, на которого также претендовал архангельский аэропорт «Талаги».
Аэропорт Калининграда назовут в честь великой княгини Елизаветы Петровны, аэропорт Пскова – княгини Ольги, аэропорт Краснодара – Екатерины II. В свою очередь аэропорт Воронежа обошел петербургское «Пулково» в борьбе за Петра I. Аэропорту Мурманска присвоят имя императора Николая II, против чего выступают местные коммунисты.
Аэропорт Горно-Алтайска получит имя художника и путешественника Николая Рериха, в честь которого названо несколько музей в разных странах. Сам Рерих был уроженцем Петербурга, но много путешествовал, а с 1917 года жил в эмиграции.
Аэропорт Анадыря получит имя чукотского писателя Юрия Рытхэу, Анапы - летчика-испытателя Владимира Коккинаки, Астрахани - художника Бориса Кустодиева, Белгорода — инженера Владимира Шухова, Благовещенска — генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского, Владивостока - путешественника и писателя Владимира Арсеньева.
Аэропорт Волгограда получит имя летчика Алексея Маресьева, Екатеринбурга - промышленника Акинфия Демидова, Калуги - теоретика космонавтики Константина Циолковского, Казани - поэта Габдуллы Тукая, Красноярска - певца Дмитрия Хворостовского, Магадана - поэта и исполнителя Владимира Высоцкого, Минеральных Вод - Михаила Лермонтова, Набережных Челнов - министра нефтепромышленности СССР Николая Лемаева, Нижнего Новгорода - летчика Валерия Чкалова, Новосибирска - летчика Александра Покрышкина, Омска - военного инженера Дмитрия Карбышева.
Аэропорт Петропаловска-Камчатского получит имя мореплавателя Витуса Беринга, Самары - ученого Сергея Королева, Симферополя - художника Ивана Айвазовского, Сочи - космонавта Виталия Севастьянова, Ставрополя - военачальника Александра Суворова, Сыктывкара - летчика Петра Истомина, Томска - авиаконструктора Николая Камова, Тюмени - открывателя периодической таблицы Дмитрия Менделеева, Уфы - поэта Мустая Карима, Хабаровска - адмирала Геннадия Невельского, Чебоксар - космонавта Андрияна Николаева, Челябинска - физика Игоря Курчатова, Южно-Сахалинска - Антона Чехова, Якутска - писателя Платона Ойунского.
В Новом Уренгое проголосовали за присвоение аэропорту имени геолога Ивана Губкина, в Норильске - геолога Николая Урванцева, а в Сургуте - геолога Фармана Салманова.