Московские власти повысят стоимость парковки в центре до 380 рублей в час
Информация о планах департамента транспорта Москвы повысить стоимость парковки в центре города подтвердилась. На самых загруженных улицах час стоянки подорожает с 200 рублей до 380 рублей. Ранее на повышении тарифов настаивали столичные эксперты
Информация о планах департамента транспорта Москвы повысить стоимость парковки в центре города подтвердилась. На самых загруженных улицах час стоянки подорожает с 200 рублей до 380 рублей. Ранее на повышении тарифов настаивали столичные эксперты.
Тариф в размере 380 рублей в час будет действовать с 8 до 21 часа. В остальное время парковка обойдется водителям в 200 рублей в час. Стоянка на загруженных улицах в центре столицы станет платной семь дней в неделю. Сейчас по воскресеньям парковка бесплатная.
«Ведомости» со ссылкой на столичный департамент транспорта сообщают, что время бесплатной парковки сократится с 15 до 5 минут.
Московские власти уверены, что принятые меры освободят 15−20% парковочных мест в центре. Речь в первую очередь идет об улицах в районе Москва-сити, Тверской улице, Арбате, Патриарших прудах, Петровке, Неглинной, Романовом переулке и т.д.
В середине ноября сообщалось, что «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) согласился с выводами экспертов РЭУ имени Плеханова о необходимости повышения тарифов на парковку в центре города в связи с высокой загрузкой. При этом эксперты предлагали повысить тариф с 200 до 500 рублей за час стоянки.