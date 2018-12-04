Эпидемия «недолечения» или эффект «голодного врача»
Российские власти последовательно снимают с себя социальные обязательства перед народом, уничтожая целые отрасли и создавая невыносимые условия для работы людей, от которых зависят здоровье и жизнь людей
Круговорот денег в белых халатах
Сотрудники центральной районной больницы в Балашихе обратились с жалобой в профсоюз «Альянс врачей», заявив, что стоматологов заставляли ежемесячно переводить на счет больницы по 15 000 рублей. Схема была простой: врач должен навязать пациенту платные услуги, и часть денег потом отдать начальству.
В общем-то, этот «велосипед» уже изобрели до медиков. По такой схеме «работают» гаишники. Не знаю, заставляют ли их при этом оплачивать бензин – но балашихинские стоматологи расходные материалы вынуждены покупать за свой счет. «Отказникам», и вообще недовольным, начальство выставляет такой план – что хоть вешайся.
Что должен делать врач в такой ситуации? Навязывать пациентам платные услуги и брать за них деньги наличными. Что-то забирать себе, что-то «отправлять наверх». «Пирамиде» уже два года. И это Подмосковье – «подэлитный» регион. Что же творится в глубинке?
Наверное, многие смотрели видео, ну, или по крайней мере о нем слышали, про немолодую женщину-врача, швыряющую в лицо пациентке карту с гневным воплем: «Хоть бы ты сдохла!». Странно это или нет, но у «злобной врачихи», которую потом на фоне резонанса, конечно, уволили, нашлось немало заступников, которые утверждают: 62-летняя врач, проработавшая почти 40 лет в системе российского здравоохранения, просто не заработала бы такой стаж, если бы ежедневно вела себя так же.
Сторонники доктора категоричны – человека в белом халате до «точки кипения» довела пресловутая оптимизация, которую когда-то пропагандировали под лозунгом: «Слабые доктора уйдут – останутся только лучшие». Но вышло все наоборот – из медицины были вычищены люди, которые «смели своё мнение иметь». Большинство из них имели не только «свое я» – но и были настоящими профи. Остались «подпевалы» и те, кому просто некуда идти – согласные на унизительные условия: на приём пациента за 10-12 минут, на работу на 1,5-2 ставки, на фальсификацию меддокументации и медстатистики, на отчёты, которые занимают большую часть времени и на некомпетентность новых «эффективных менеджеров».
Многие из этих врачей пытались остаться в профессии, несмотря даже на все, что происходило вокруг. Просто потому, что когда-то мечтали стать врачами. А потом их «прорывало». Кто-то, взрываясь, желал пациентке «сдохнуть», а кто-то в отчаянии решался на публикацию открытых писем-причем, без всякой анонимности.
Вот выдержки из протеста врача все той же Балашихи: «Я, Чугунов Кирилл Владимирович, с 2000 года работаю в стоматологической поликлинике Балашихинской центральной районной больницы… В конце 2016 года у нас сменилось руководство… Началась «оптимизация»... На собрании врачей-стоматологов нам был… объявлен «план», в котором устно было сказано, что каждый доктор отныне обязан зарабатывать для больницы не менее 5 000 руб. в месяц (это раньше, теперь, как мы писали выше, это 15 тыс. – прим. автора)».
«Было сказано так: «нам не важно, где и как вы возьмёте эти деньги» и «к тем, кто не согласен на эти условия, будут применены санкции» – говорит стоматолог. По его словам, не все пациенты были готовы платить сразу – поэтому за них, своей же больнице, платили врачи, из своего кармана. И начальство об этом знало – поскольку всегда требовало, чтобы под каждым платежом врач указывал имя пациента-должника.
Поэтому те, кому пока некуда идти, последние пару лет лечат своих пациентов с помощью расходных материалов, которые покупают на собственные деньги, так же как и средства для стерилизации инструментов, бахилы для пациентов, салфетки, и даже мешки для мусора и амбулаторные карты для регистратуры.
Наверное, после таких откровения стоматолога из Балашихи, можно себе представить короткую вспышку гнева той женщины-врача, пожелавшей пациентке «сдохнуть» (при этом нисколько ее не оправдывая).
И подобная история, уверяют специалисты, далеко не единственная – просто не весь сор выносится из избы. И едва ли тот случай будет последним. Например, в одной из райбольниц Краснодарского края тяжело больной пациентке две недели не выдавали жизненно необходимый ей инсулин. «Лекарств все равно нет» – грубо отвечали 64-летней кубанке работники медучреждения, однако, когда пенсионерка написала заявление в полицию по факту «оставления в опасности», а потом вместе со стражами порядка прибыла в больницу, инсулин нашелся мигом.
Но не у всех может найтись столько смелости и времени на подобные мероприятия. Возможно, поэтому, не желая лишний раз раздражать доктора, пациенты заранее кладут нужное количество купюр в карман поближе. Только обдираловка не решает проблему. То, что врачиху-грубиянку, пожелавшую «сдохнуть», уволили – правильно. Только хоть тысячу таких уволь – вместо нее работать будет некому. И назавтра пациенту, вчера терпевшему от доктора истерику и нахальство, придется ехать на прием в другой район. Это в лучшем случае.
Оптимизация против медицины: «5:0, какая боль»
«Врачи уходят из больниц. Условия работы стали невыносимыми» – эта фраза стала оборотной стороной медали под названием «оптимизация». Этаким «антибрендом».
В больницах по всей России катастрофически не хватает врачей, прежде всего – терапевтов. Нехватка медицинских кадров в целом ряде областей доходит до 50% – такие данные приводит профсоюз медработников «Действие».
А те, кто остаются, просто физически не успевают принять всех, кому нужна помощь. При этом у врача всегда есть «выбор» – или он будет работать по правилам и тогда не окажет помощь всем пациентам, или «впахивает» до последнего больного. При этом все остальное обязанности с них никто не снимает – диспансеризацию, вакцинацию и т.д. Выдерживают не все. Е если не выдерживают – на их место не приходит никто.
О том, насколько заразной «болезнью» стала оптимизация» и какие руководители нынче приходят в медицину, ярко показывает история из Владимирской области, где работники Собинской районной больницы отправили губернатору региона Владимиру Сипягину и других чиновникам открытое письмо, в котором рассказали о том, что новый главврач больницы Андрей Лазарев за полгода руководства успел «практически полностью развалить больницу».
Вот только некоторые тезисы из письма:
«Медикаментов в больнице нет вообще, даже элементарных обезболивающих, антибиотиков, пациентов лечить нечем. Не решен вопрос по обеспечению больницы продуктами питания...
Хозчасть не обеспечена необходимыми материалами для нормальной жизнедеятельности учреждения, мы не можем купить даже элементарные смесители, зато керхер для гаража, электронные планшеты и такие «нужные» корпоративные симкарты – это пожалуйста.
Закрыт Фетининский ФАП, все сотрудники – как и десятки других врачей ушли. Закрываются целые отделения. Поликлиники пустеют, лишив население возможности получения медпомощи: у нас больше нет гинекологического и неврологического отделений, потому что все опытные врачи, не выдержав невыносимых условий работы, уволились. У главврача лежит пачка заявлений «по собственному» – так что, врачей и медсестер станет еще меньше.
На сегодняшний день полностью уволились работники отдела контрактной службы в сфере закупок. Учреждение не может подготовиться к 2019 году, а это закупка лекарств, расходных материалов (бинты, шприцы и т.п.), питания пациентов, топлива для автомобилей скорой медицинской помощи и все необходимое для жизнедеятельности больницы. Медикаментов до конца года не будет.
В настоящее время так и не закуплен передвижной фельдшерско-акушерский пункт, на который в 2018 году было выделено финансирование из средств федерального бюджета.
Лазарев А.В. создал такие невыносимые условия труда, что увольняются целые отделы и отделения. Не видя никакого просвета впереди, персонал просто разбегается. Если все оставить, как есть, то здравоохранения в Собинском районе с января 2019 года просто не будет».
Где прячутся вчерашние студенты?
Государство вкладывает миллиарды в строительство современных медцентров – но по факту работать в них некому. Оптимизация вычистила ряды профессионалов, а вчерашние студенты едва ли способны стать достойной заменой мгновенно. Вот и впахивают те, кто еще остался, за двоих, а то и троих.
«Привезли в больницу с гипертоническим кризом, – рассказывает нижегородка Виктория Волгина. – Ночью стало совсем плохо, обратилась к медсестрам. Те стали вызывать дежурного врача. Оказалось, он на всю больницу один! Вот и мечется из отделения в отделение».
В Пскове в трёх поликлиниках города не хватает 50% медперсонала. «Зарплата начинающего врача в поликлинике складывается из оклада в 10-11 тыс. и надбавки в 12 тыс. руб., – говорит главврач одной из них Галина Невалённая. – Понятно, что, едва набравшись опыта, молодёжь уезжает в соседний Петербург. Там медикам выделяют жильё, а зарплаты выше».
В Калининградской области не хватает сотен специалистов. Врач-патологоанатом Ольга Решетникова переехала в регион в прошлом году из Луганска. Пришла знакомиться с новыми коллегами в областную больницу и увидела всего пять человек. Хотя их должно было быть 20! Стоит ли удивляться, что анализы больным с подозрением на онкологию выдавали с задержкой в 6 месяцев. «Это ненормально! – удивляется Решетникова. – В Луганске, где я работала раньше, за три дня не дашь ответ – скандал».
Тем временем финансовая ситуация во многих регионах только ухудшается. Красноярский врач Семён Р. в 2008 г., работая на 1,5 ставки, получал 40 тыс. руб. Потому, женившись на своей коллеге, даже сумел взять ипотеку. А в 2013 г. правила подсчёта зарплат медиков изменили. Возник термин «стимулирующие выплаты».
«Ободрали нас как липку, – возмущается врач. – Оставили голый оклад и районные, а стимулирующие ограничили 4-5 тысячами. И моя зарплата поползла вниз, зато количество бумажной работы удвоилось».
Теперь каждый месяц супруги должны делать непростой выбор: копить долги по «коммуналке» или пропустить очередной ипотечный платёж. Пока побеждает ипотека: после второй просрочки банк просто заберёт квартиру.
«Я работаю медсестрой уже 20 лет, – рассказывает медсестра Ставропольской городской больницы № 4 Елена Морозова. – У меня высшая категория, а мой оклад — 7 486 руб. Тружусь на 2,5 ставки плюс через сутки выхожу в ночные дежурства. Работая почти по 12-14 часов в день, могу заработать 20-25 тыс. руб. Устаю неимоверно. А ведь мы работаем с людьми…».
«Оклад увеличили, а параллельно урезали все доплаты. За ночные смены – со 100 до 40%. Надбавка за стаж упала с 80 до 30%, – рассказывает врач-анестезиолог-реаниматолог из Волгограда Михаил Николаев. – В итоге зарплаты не возросли, а, напротив, снизились». Итог таких нововведений тот же, что и везде – люди уходят. И уходят массово. А притока почти нет».
Все верно – на сегодня в стране не хватает уже не десятков – сотен тысяч медработников. И процесс добивания медицины, запущенный государством, продолжается. Так что, как говорят специалисты, нынешний кадровый голод в отечественном здравоохранении – это еще цветочки. Но об этом – в следующем материале…