Во Владивостоке директор школы предложила родителям самим учить своих детей русскому языку
В управлении образования Владивостока сообщили, что в местных школах проблема нехватки учителей стоит довольно остро из-за низкого уровня зарплат
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Во Владивостоке директор школы №48 предложила родителям учащихся самим преподавать русский язык детям, поскольку администрация учебного заведения не может найти нового педагога.
Мать одного из школьников на встрече с врио губернатора Приморского края Олегом Кожемяко рассказала, что школа не может найти учителя русского языка для 5-6 классов уже полгода.
Олег Кожемяко пообещал разобраться с кадровыми проблемами в школах.
В управлении образования Владивостока РИА Новости сообщили, что в местных школах проблема нехватки учителей стоит довольно остро из-за низкого уровня зарплат. Чиновники рассчитывают, что ситуация изменится в лучшую сторону после повышения базового оклада школьного учителя с 7 до 12,6 тысяч рублей.