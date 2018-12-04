День подписания закона о повышении пенсионного возраста окрестили «Днем людоеда»
3 октября 2018 года, когда президент России Владимир Путин подписал законопроект о повышении пенсионного возраста, предложили назвать «Днем людоеда». Инициатива принадлежит общественному движению «Суть времени»
3 октября 2018 года, когда президент России Владимир Путин подписал законопроект о повышении пенсионного возраста, предложили назвать «Днем людоеда». Инициатива принадлежит общественному движению «Суть времени».
Активисты движения сообщили, что каждый месяц третьего числа они будут проводить в разных городах акции протеста против пенсионной реформы. 3 декабря серия одиночных пикетов прошла в Томске.
Движение «Суть времени» считает закон о повышении возраста выхода на пенсию антинародным и угрожающим существованию России.
В социальных сетях появился хэштег «День людоеда», которым можно отмечать фотографии и отчеты о проведенных протестных мероприятиях.
В конце сентября активисты принесли в администрацию президента России миллион подписей против повышения пенсионного возраста, однако 3 октября Владимир Путин подписал законопроект. Согласно документу, к 2024 году возраст выхода на пенсию мужчин повысится с 60 до 65 лет, а пенсионный возраст женщин – с 55 до 60 лет.