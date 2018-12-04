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04 декабря 10:56

В России выросли цены на искусственные елки и новогодние украшения

Елочные украшения к концу 2018 года подорожали в среднем на 4%. Средний чек на елочные игрушки составил 455 рублей, а чек на электрические гирлянды – 570 рублей

В России за год подорожали искусственные елки и новогодние украшения. В среднем стоимость искусственной ели выросла на 14% и составила 2,8 тысячи рублей.

«Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД» сообщают, что новогодние елки дорожают ежегодно, но граждане обычно на них не экономят. Ритейлеры ожидают, что в этом году они смогут продать искусственных елок на 10-15% больше, чем в прошлом году.

Елочные украшения к концу 2018 года подорожали в среднем на 4%. Средний чек на елочные игрушки составил 455 рублей, а чек на электрические гирлянды – 570 рублей (+ 2%).

Теги: Новый год
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