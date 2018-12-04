В России выросли цены на искусственные елки и новогодние украшения
Елочные украшения к концу 2018 года подорожали в среднем на 4%. Средний чек на елочные игрушки составил 455 рублей, а чек на электрические гирлянды – 570 рублей
В России за год подорожали искусственные елки и новогодние украшения. В среднем стоимость искусственной ели выросла на 14% и составила 2,8 тысячи рублей.
«Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД» сообщают, что новогодние елки дорожают ежегодно, но граждане обычно на них не экономят. Ритейлеры ожидают, что в этом году они смогут продать искусственных елок на 10-15% больше, чем в прошлом году.
Елочные украшения к концу 2018 года подорожали в среднем на 4%. Средний чек на елочные игрушки составил 455 рублей, а чек на электрические гирлянды – 570 рублей (+ 2%).
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