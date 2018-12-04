Департамент транспорта Москвы изменил правила оплаты парковки
Изменения в правилах касаются водителей, которые оплачивают парковку через мобильное приложение. Теперь пользователи приложения могут сами исправлять ошибки, допущенные при оплате
Департамент транспорта Москвы сообщил об изменении правил оплаты парковки, которые позволят автомобилистам реже получать штрафы.
Изменения в правилах касаются водителей, которые оплачивают парковку через мобильное приложение. Теперь пользователи приложения «Платные парковки» могут сами исправлять ошибки, допущенные при оплате.
Например, если водитель забыл продлить срок стоянки в зоне платной парковки, то раньше ему выписывали штраф за неуплату. Теперь автомобилист может доплатить за парковку в любое время до конца текущих суток.
Напомним, стоимость одного часа парковки на московских улицах стоит от 40 до 200 рублей в час в зависимости от близости к центру. Столичные власти могут повысить плату за парковку в центре города на самых загруженных улицах с200 до 500 рублей в час.