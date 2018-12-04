Треть российских аэропортов не приспособлена к обслуживанию пассажиров-инвалидов
В аэропортах не хватает специально оборудованных зон, амбулифтов (устройство, позволяющее поднимать коляску на борт) и систем навигации для пассажиров-инвалидов.
Треть российских аэропортов не может обслуживать пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В аэропортах не хватает специально оборудованных зон, амбулифтов (устройство, позволяющее поднимать коляску на борт) и систем навигации для пассажиров-инвалидов.
Сервис Aviasales специально к Международному дню инвалидов провел проверку в российских аэропортах на предмет их готовности обслуживать пассажиров с ограниченными возможностями. Всего было проверено 22 аэропорта в 20 городах.
В список обязательных для маломобильных пассажиров требований вошли удобная парковка в непосредственной близости от терминала, услуги по сопровождению, системы навигации, техническая оснащенность и готовность персонала.
Проверка показала, что сайты почти всех воздушных гаваней содержат информацию о перевозке маломобильных пассажиров, а 90% из них имеют специальные места на парковке вблизи терминалов.
При этом оказалось, что почти в каждом втором аэропорту нет специально оборудованных зон для инвалидов, а треть аэропортов не имеет систем навигации для пассажиров с нарушениями слуха и зрения в терминале. В 27% проведенных аэропортах также не оказалось амбулифтов, которые помогают поднять пассажира-инвалида на борт, если посадка осуществляется не через «рукав» телетрапа, сообщает РИА Новости.