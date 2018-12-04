Власти Ингушетии собирают личные данные участников протеста против передачи земли Чечне
Ингушский правозащитник Магомед Муцольгов сообщил о том, что власти республики собирают персональные данные участников массового протеста против соглашения с Чечней об обмене территориями. Активист потребовал провести проверку по данному факту
Ингушский правозащитник Магомед Муцольгов сообщил о том, что власти республики собирают персональные данные участников массового протеста против соглашения с Чечней об обмене территориями. Активист потребовал провести проверку по данному факту.
В своем блоге на сайте издания «Кавказский узел» Магомед Муцольгов сообщил, что руководители районов Ингушетии поручили главам администраций муниципальных округов и сельских поселений провести сбор имен и фамилий всех участников протеста. Правозащитник отметил, что сбор персональных данных без согласия граждан нарушает действующее законодательство.
Муцольгов предполагает, что данные сведения власти будут использовать в качестве инструмента давления на активистов, чтобы они отозвали ходатайство на проведение референдума по вопросу обмена землей между Ингушетией и Чечней.
Правозащитник указал, что в действиях чиновников присутствуют признаки злоупотребления полномочия и просит правоохранительные органы провести проверку по данному факту.
Напомним, главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров заключили соглашение о закреплении административной границы между регионами, которая предусматривает обмен приграничными территориями. Тысячи жителей Ингушетии сочли обмен неравноценным и вышли на акцию протеста, которая продолжалась несколько дней.
Протестующим удалось добиться передачи соглашения об обмене территориями в Конституционный суд России для проверки его соответствия Основному закону страны.