Ученика петербургской школы обвинили в экстремизме из-за создания «профсоюза школьников»
Юноша сформировал организацию «Ученик», в которую вступило уже 170 школьников, однако в дальнейшем он столкнулся с давлением со стороны администрации
Руководство петербургской школы № 622 заподозрило одного из учащихся в экстремизме после того, как он создал профсоюз. Юноша сформировал организацию «Ученик», в которую вступило уже 170 школьников, однако в дальнейшем он столкнулся с давлением со стороны администрации учебного заведения.
Школьник по имени Леонид рассказал изданию «Сноб», что созданная им организация скорее является не профсоюзом, а «аппаратом по решению проблем учеников». Организация определила для себя планы «Минимум» и «Максимум».
Так, план «Минимум» предполагает, что организация должна добиться права на самовыражение, в том числе за счет внешнего вида. Кроме того, «Ученик» будет добиваться, чтобы в день проводилось не больше трех контрольных или самостоятельных работ.
В плане «Максимум» говорится уже о смене системы образования в Петербурге, а затем и других регионах страны.
Основатель «Ученика» сообщил, что после проведения собрания организации его вызвала директор школы и «угрожала ему психиатрической больницей». Другим ученикам директор заявила, что Леонид является экстремистом и «недолидером».