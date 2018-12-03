Лоукостер «Победа» предложил ввести плату за регистрацию на рейсы в российских аэропортах
Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков предложил ввести плату за регистрацию пассажиров в российских аэропортах. Стоимость услуги составит тысячи рублей на человека
Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков предложил ввести плату за регистрацию пассажиров в российских аэропортах. Стоимость услуги составит тысячи рублей на человека.
Лоукостер обратился в Министерство транспорта с предложением исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпании включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Действующие правила запрещают перевозчикам брать с пассажиров плату за регистрацию на рейс и оформление багажа.
Андрей Калмыков сообщил, что многие пассажиры «Победы» регистрируются на рейсы самостоятельно онлайн, однако компания платит аэропортам за услугу, которая «практически не используется».
«Эти расходы, конечно, закладываются в цену билета. Но нам давно пора переосмыслить подход к технологии регистрации и дать возможность пассажирам самим решать, за что платить и на чем экономить», - заявил глава авиакомпании, слова которого приводит РБК.
Экономия на регистрации составит около 200 рублей на человека, и авиакомпания «готова отдать эти деньги пассажирам» или не повышать на эту сумму стоимость билетов при росте расходов.
Напомним, ранее «Победа» ввела платную регистрацию в заграничных аэропортах. Пассажир может зарегистрироваться онлайн бесплатно или заплатить за эту услугу непосредственно в аэропорту 25 евро.