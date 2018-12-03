Французский актер Жерар Депардье решил получить прописку в Новосибирске
Французский актер Жерар Депардье, который несколько дет назад получил российский паспорт, планирует получить прописку в Новосибирске. Ранее артист был зарегистрирован в Саранске, но жить в этом городе он не стал
Французский актер Жерар Депардье, который несколько дет назад получил российский паспорт, планирует получить прописку в Новосибирске. Ранее артист был зарегистрирован в Саранске, но жить в этом городе он не стал.
Портал «Тайга.инфо» сообщает, что Жерар Депардье приехал в Новосибирск 3 декабря и сразу же отправился в МФЦ, где подал заявление об оформлении прописки в городе.
Во вторник, 4 декабря, актер планирует встретиться с министром культуры Новосибирской области Игорем Решетниковым, а 5 декабря - с губернатором Андреем Травниковым.
Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году. В феврале того же года актер прописался в Саранске, а местные власти предоставили ему квартиру. Правда жить в Саранске г-н Депардье не стал и уехал в Бельгию.
В июле 2018 года стало известно, что Жерар Депардье накопился долг по налогам в России, однако саранские судебные приставы не смогли разыскать имущество артиста, чтобы наложить на него арест.