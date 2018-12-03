В Архангельской области около 30 тысяч человек вышли на акции протеста против ввоза мусора из Москвы
В Архангельской области в минувшие выходные состоялся многотысячный митинг против строительства мусорного полигона около железнодорожной станции Шиес, куда планируют завозить отходы из Москвы
В Архангельской области в минувшие выходные состоялся многотысячный митинг против строительства мусорного полигона около железнодорожной станции Шиес, куда планируют завозить отходы из Москвы.
«Мусорные» протестные акции прошли в Архангельске, Северодвинске и нескольких поселках области. Участники протестных акций требовали не использовать регион в качестве мусорной свалки для столичных отходов. Помимо этого манифестанты выступают за отставку губернатора Игоря Орлова, который поддерживает строительство полигона около станции Шиес.
Сам губернатор заявил, что в акциях протеста приняли участие 7-8 тысяч человек, которые «не могут определять позицию всех жителей Архангельской области». В эфире радиостанции «Говорит Москва» архангельский губернатор заявил, что власти не собираются отказываться от ввоза отходов из Москвы.
По оценкам организаторов «Единого дня протеста», в акциях приняли участие 30 тысяч человек.
Напомним, в октябре власти Архангельской области утвердили проект экотехнопарка «Шиес», который включает в себя строительство полигона ТБО. На этот полигон планируется захоронить 10 млн тонн мусора из Москвы, который будет доставляться по железной дороге.