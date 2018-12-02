Минстрой разрабатывает новую программу помощи обманутым дольщикам
Глава Министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщил о подготовке новой программы финансовой поддержки регионов для решения проблемы обманутых дольщиков
Глава Министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщил о подготовке программы финансовой поддержки регионов для решения проблемы обманутых дольщиков.
В настоящее время для решения проблемы региональным властям выделяют земельные участки под строительство домов для обманутых дольщиков. Власти при этом должны найти заинтересованных застройщиков. Строительные компании в обмен на землю предоставляют квартиры для обманутых другими застройщиками граждан. Под эти цели регионам в 2017 и 2018 гг. было выделено 256 га, сообщает ТАСС.
Министр Якушев отметил, что данный инструмент помощи обманутым дольщикам исчерпал себя, и Минстрой предлагает оказывать регионам поддержку деньгами.
Количество обманутых дольщиков и недостроенных домов в России не уменьшается, а проблема остается.