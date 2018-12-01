Подмосковные власти строят мусорную свалку под Сергиевым Посадом без разрешения
Власти Московской области начали строительство мусорного полигона Сахарово в Сергиево-Посадском районе, не имея разрешительных документов. Об этом сообщила одна из участниц «мусорного» протеста
Власти Московской области начали строительство мусорного полигона Сахарово в Сергиево-Посадском районе, не имея разрешительных документов. Об этом сообщила одна из участниц «мусорного» протеста.
Активистка Светлана Тяпкина рассказала изданию «МБХ Медиа», что на встрече с сотрудницей администрации Сергиева Посада Оксана Ероханова и замминистра ЖКХ подтвердилась информация о том, что разрешения на строительство полигона ТБО нет до сих пор. Кроме того, экспертиза нашла нарушения в проекте, «которые исправлять будет очень и очень дорого».
Напомним, с весны 2018 года жители Сергиево-Посадского района проводят акции протеста против строительства мусорной свалки вблизи деревни Сахарово. По словам протестующих, полигон еще не прошел госэкспертизу и не получил разрешение на строительство, но работы на месте будущей свалки уже ведутся.
Также выяснилось, что под полигон подмосковные власти отдали участок, на котором расположены два объекта культурного наследия. Это помещичьи деревни XVIII века Бородкино и Лихенино.