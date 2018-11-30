Глава Минкультуры пожелал фигурантам дела «Седьмой студии» предельно мягкого приговора
Владимир Мединский выразил надежду, что суд вынесет фигурантам дела «Седьмой студии» «предельно мягкий приговор». Все обвиняемые, по мнению чиновника, «симпатичные люди»
Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил надежду, что суд вынесет фигурантам дела «Седьмой студии» «предельно мягкий приговор». Все обвиняемые, по мнению чиновника, «симпатичные люди».
В интервью телеканалу «Дождь» Владимир Мединский заявил, что даже если выделенные министерством деньги действительно были похищены, фигурантам дела он пожелал «предельно мягкого приговора».
«Все они симпатичные, уважаемые люди, и защита не сможет ответить на тот один простой вопрос, который стоит в корне всей этой истории, ну, очень печально. Будем надеяться, что суд с учетом того, что они люди творческие, в первый раз, примет предельно мягкий приговор», - заявил правительственный чиновник.
Дело «Седьмой студии» Владимир Мединский охарактеризовал как «действительно, шумное, резонансное, никому не нужное», но призвал не устраивать вокруг него «политику и истерику».
Обвиняемыми по делу о хищении 133 млн рублей из бюджета, выделенных на реализацию театрального проекта «Платформа», проходят известный режиссер Кирилл Серебренников, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, директор РАМТ Софья Апфельбаум, экс-главбух «Седьмой студии» Нина Масляева и продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова.
Бухгалтер Нина Масляева признала свою вину и заключила сделку со следствием. Остальные фигуранты дела заявляют о своей невиновности.