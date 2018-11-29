Командировка в рай
Вызвали наверх, чтобы сообщить преприятную новость.
– Ты всё жаловался, что, дескать, не поручают тебе ничего, не востребован, не нужен, – сказал наш директор. – Ну вот пляши: руководство наконец-то пошло нам навстречу, выделили средства на новый сайт.
– Какой? – обрадовался я.
– Будет называться «Рай».
– Здорово! – воскликнул я. – Это же сейчас модно и на слуху. В самую сердцевину попали.
– Знают, что делают, не дураки, – оценил директор. – Рай – это действительно великая цель, мечта, вроде коммунизма когда-то. Но только коммунизм был явной туфтой, а рай вполне реальная перспектива… Вот нам и нужно всё это показать, увлечь людей…
– Сделаем, – твердо произнес я.
– Так что собирайся в командировку.
– Куда? – не сообразил я.
– В рай, конечно! А куда еще – не на Мальдивы же.
– Что, прямо в рай? – испуганно спросил я. Нет, я не могу… У меня сейчас всякие квартирные проблемы, трубы газовые надо менять…
– Вот тебе раз! – удивился он. – Ему такое доверие оказывают… Я бы и сам с удовольствием туда махнул, – плохо, что ли, без всяких виз и чистилищ в раю оказаться, но руководство не отпускает…
– Нет, я не согласен… Я жить хочу!
– Да с чего ты взял, что там жизни нет?! Еще какая жизнь прекрасная, уж во всяком случае с нашей не сравнить, даже на Рублевке. Ну а как это всё выглядит конкретно – ты нам как раз и опишешь. А иначе как ты будешь сайт вести?
– Так мне что теперь – умереть придется? – с ужасом спросил я.
– Возможно, – уклончиво ответил он, – но только временно, до прибытия на место.
– А как умереть?
– Это тебе всё зам по безопасности расскажет. И расскажет, и инструкции даст, чтобы ты там правильно себя вел…
Я молча перебирал в уме все возможные способы моего умерщвления. Отравят? Удушат? Ну хотя бы, надеюсь, не расчленят?..
– А о чем ты, собственно, жалеешь? – продолжал он. – Ты одинокий, в годах, все равно недолго протянешь. А мы тебе гарантируем прямое попадание в рай.
– И это уже безвозвратно? – прошептал я.
– Не знаю, не могу тебе ничего обещать. Данте, если помнишь, с того света вернулся, а он между прочим даже в аду побывал… Может, ты и сам не захочешь возвращаться. На кого ты тут еще не насмотрелся?! На Соловьева? Жириновского?
– Ну уж нет! Соглашаюсь только на условиях возвращения.
– Это ты сейчас так говоришь. А нюхнешь райской жизни, сразу по-другому зачирикаешь… Скажешь, да на хера мне вся эта их земная лажа?! У нас-то тут явная деградация, наверно, и в аду уже лучше… Ха-ха, шутка…
– Не зачирикаю, не из таковских, – пробурчал я.
– Мы это знаем, поэтому и делегируем тебя в такое праведное место. Ты не подведешь…
В общем, пришлось согласиться. Все-таки рай, надеюсь, не какое-то захолустье! Такими престижными предложениями не бросаются. Когда я еще туда попаду с моим-то норовом? Да ни в жисть! Сдохну – и всё.