Правительство избавило водителей от обязанности клеить знак «Шипы» на автомобиль
Правительство внесло поправки в Правила дорожного движения, которые исключают обязанность водителей устанавливать на заднем стекле автомобиля знак «Шипы»
Правительство внесло поправки в Правила дорожного движения, которые исключают обязанность водителей устанавливать на заднем стекле автомобиля знак «Шипы». Такая обязанность с весны 2016 года лежала на водителях, которые используют шипованую резину.
Штраф в размере 500 рублей также отменяется.
Соответствующее постановление в четверг, 29 ноября, подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.
Власти признали неактуальным знак «Шипы», так как тип используемой зимней резины не влияет в значительной степени на динамические характеристики машины.
Ранее отменить обязанность клеить знак «Шипы» на автомобиль предлагало Министерство внутренних дел РФ.
Согласно постановлению правительства, люди, передвигающиеся в инвалидных колясках с двигателем, приравниваются к обычным пешеходам, а граждане с третьей группой инвалидности получили возможность останавливаться под знаком «Стоянка запрещена» и его разновидностями.