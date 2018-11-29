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29 ноября 13:59

Правительство избавило водителей от обязанности клеить знак «Шипы» на автомобиль

Правительство внесло поправки в Правила дорожного движения, которые исключают обязанность водителей устанавливать на заднем стекле автомобиля знак «Шипы»

Правительство внесло поправки в Правила дорожного движения, которые исключают обязанность водителей устанавливать на заднем стекле автомобиля знак «Шипы». Такая обязанность с весны 2016 года лежала на водителях, которые используют шипованую резину.

Штраф в размере 500 рублей также отменяется.  

Соответствующее постановление в четверг, 29 ноября, подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

Власти признали неактуальным знак «Шипы», так как тип используемой зимней резины не влияет в значительной степени на динамические характеристики машины.

Ранее отменить обязанность клеить знак «Шипы» на автомобиль предлагало Министерство внутренних дел РФ.

Согласно постановлению правительства, люди, передвигающиеся в инвалидных колясках с двигателем, приравниваются к обычным пешеходам, а граждане с третьей группой инвалидности получили возможность останавливаться под знаком «Стоянка запрещена» и его разновидностями.

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