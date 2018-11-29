Следователи перестали считать интернет основной причиной подростковых суицидов
Информация, которую дети получают в интернете, никогда не становилась решающие причиной для суицида. «Это только средство коммуникации. Не надо демонизировать его влияние», - заявил генерал Игорь Комиссаров
Российские следователи перестали считать «деструктивный контент» в интернете основной причиной детских и подростковых суицидов.
Старший помощник главы СКР генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров сообщил, что специалисты Санкт-Петербургского государственного университета по заказу ведомства провели исследование о самоубийствах и выяснили, что на такой шаг дети идут из-за «комплекса причин». При этом информация, которую дети получают в интернете, никогда не становилась решающие причиной для суицида.
«Это только средство коммуникации. Не надо демонизировать его влияние», - заявил генерал Комиссаров, слова которого приводят «Известия».
Зачастую несовершеннолетние решают покончить с собой, когда находятся в «психотравмирующей ситуации», а близкие люди отказывают им в поддержке.
По данным Следственного комитета, по состоянию на ноябрь 2018 года в России покончили с собой 583 подростка. В 2017 году суицид совершили 692 подростка.