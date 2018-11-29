Российские артисты выступили против ток-шоу Андрея Малахова
Актриса Мария Шукшина подписала петицию с требованием закрыть ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», которое выходит на телеканале «Россия 1». Об этом артистка сообщила на своей странице в соцсети Instagram
Актриса Мария Шукшина подписала петицию с требованием закрыть ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», которое выходит на телеканале «Россия 1». Об этом артистка сообщила на своей странице в соцсети Instagram.
Авторы указанной петиции требуют на законодательном уровне запретить обсуждение личной жизни известных личностей на телевидении. В ней помимо шоу Андрея Малахова также упоминаются программы «Ты не поверишь!» на НТВ и «Пусть говорят» на Первом канале (ранее это шоу также вел Андрей Малахов). В петиции указывается, что такие передачи порочат честь и достоинство известных личностей, в них «раздуваются сплетни и клевета», что порождает агрессию в обществе.
Петицию на сегодняшний день поддержали многие российские артисты, хотя некоторые звезды сами соглашаются принимать в них участие.
Стоит отметить, что ранее несколько депутатов Госдумы обратились к гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву по поводу программы «Прямой эфир» и попросили «фильтровать грязь», которая выходит в эфир.