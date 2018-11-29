Желаю вам не выздороветь
Новосибирский губернатор Андрей Травников лишил онкологического центра свой регион, который является одним из лидеров по количеству смертей от рака
С заботой о людях центр строить не будем
6 октября 2017 года президент Владимир Путин отправил в отставку «по собственному желанию» губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен мэр Вологды Андрей Травников. С 14 сентября этого года Травников – полноценный глава региона.
Перед выборами сей «государев муж» делал громкие заявления и много чего обещал. Но прошло совсем немного времени со дня его «воцарения» и новосибирцы поняли цену этим обещаниям.
В регионе, который является одним из лидеров по числу онкозаболеваний и смертей от рака в целом по стране, уже давно обсуждалась тема строительства в Новосибирске большого онкологического центра.
Эта идея уже почти десять лет витает в воздухе и за то, что так ничего и не построено, люди ругали многих бывших губернаторов и министров регионального здравоохранения, которых за последнюю десятилетку сменилось немало.
В 2008 году современный центр новосибирцам пообещал, к примеру, тогдашний глава новосибирского Минздрава Владимир Степанов – в его планах было к 2011 году достроить здание на территории областного онкодиспансера на улице Плахотного в Ленинском районе. Высокотехнологичный центр оценивали тогда в 8 миллиардов рублей.
Сроки начала строительства неоднократно переносили – например, четыре года тому назад действующий тогда губернатор Василий Юрченко пообещал старт к 2015 году. Но воз остался там же. А позже местные власти эту тему и вовсе старались умалчивать. Было понятно, что есть сложности с началом стройки – но, по крайней мере, речи о том, чтобы волнующую тысячи новосибирцев тему вообще закрыть, речи даже не шло. Вплоть до 2018 года, когда в регион «кремлевским ветром надуло» из вологодской мэрии Андрея Травникова, который объявил свое решение остановить работу над проектом.
Причем, причину для остановки Травников назвал удивительную – якобы власти озабочены снижением смертности от онкозаболеваний. А еще у главы региона, по его собственному утверждению, появились сомнения в целесообразности наличия центра в предусмотренном ранее формате, на который закладывалось порядка 5-6 млрд. руб.
«С учётом того, что достаточно большая сеть лечебных и клинических учреждений, как государственных, так и частных, на территории региона уже сложилась, надо понять – нужен ли нам в центре такой крупный объект», – пояснил господин Травников, возможно, имея в виду, что в городе есть куда пойти подлечить здоровье, даже в том случае, когда человек тяжело или даже смертельно болен.
«На самом деле такой вид помощи – как в области онкологии, этот вид медицинских услуг достаточно активно развивается как в бюджетной сфере, так и в виде внебюджетных проектов», – резюмировал глава Новосибирской области, напомнив о том, что в 2019-м году в городе должен заработать Центр радиационной медицины института имени Березина, а еще проект клиники Мешалкина и Института ядерной физики при поддержке Росатома, где будут применять анонсированные еще несколько лет назад ПЭТ-технологии и бор-нейтронозахватную терапию.
При этом губернатор Травников продолжает утверждать, что регион ни в коем случае не оставляет онкобольных один на один с их проблемой. Просто чиновникам нужно подумать о том, как объединить все центры и разработки в некий «единый общий механизм», который можно начать реализовывать … но не раньше 2020-го года.
Сколько на самом деле уйдет у местных властей времени на разработку потустороннего «общего механизма», если конкретная и давно выработанная цель – начать строительство онкологического центра за десять лет так и не тронулась с места, даже сложно предположить.
Но многим новосибирцам до сих пор памятны предвыборные «агитки» тогда еще кандидата в губернаторы Андрея Травникова, одним из лозунгов которого была жесткая необходимость строительства онкоцентра в регионе.
Страшная реальность
Шокирующее заявление главы региона никто из местных официальных лиц, имеющих отношение к медицине, комментировать не стал. Например, главный онколог области, возглавляющий областной онкологический диспансер, Владимир Войцицкий, журналистам так и сказал: «Я не комментирую». Ушли от ответов на вопросы и врачи крупных больниц Новосибирска. Лишь кто-то из них намекнул на то, что туда, где «очень много политики», лучше нос не совать.
Зато местные активисты, помогающие людям с онкологией и сами борющиеся с раком, однозначно говорят – такой центр необходим, причем, еще «вчера». Хотя, как в Новосибирске поговаривают, что мало кто будет удивлен, если онкоцентр в городе так никогда и не появится. «Просто в этом живём и варимся, и отчетливо понимаем, что мы никому не нужны и государство в нас вкладывать деньги не хочет и не будет» – так говорят местные.
Того же мнения придерживается руководитель клуба поддержки сибиряков с онкологией «Хорошие люди» Юлия Чёрная, которой ещё в 2015 году поставили страшный диагноз «остеосаркома подвздошной кости». Правда, и диагноз и лечение Юлия получила в Южной Корее. В городской больнице Новосибирска не то, что прописать лечение – не смогли даже сказать, чем больна девушка.
Да и свое пребывание в этом лечебном учреждении сибирской столицы она вспоминает с содроганием: «Во втором корпусе горбольницы ремонта нет, один туалет на весь этаж – полуразваленный, в который ходят и мужчины, и женщины. А в операционных оконные рамы старше меня, а мне 36 лет. Там громадные щели и постоянно задувает. Как может быть операционная с такими окнами? Все настолько морально устарело…».
Что касается частных центров, где, по убеждению губернатора Травникова, так же неплохо устроена онкопомощь, здесь Юлия Чёрная легко приоткрывает «ларчик». В частных клиниках работают те же врачи, что и в государственных больницах и поликлиниках.
«Сейчас редкий медицинский центр не имеет в штате онколога. Мы все ходим, грубо говоря, к проверенным людям: как идёт людская молва, сарафанное радио, что этот врач хороший, – к нему и стараемся попасть. А это те же самые врачи, которые принимают в областном и в городском онкодиспансере», – рассказывает сибирячка.
В чем разница – спросите вы? А в том, что как признается руководитель региональной организации «Содействие», помогающей онкологическим больным Дмитрий Послыхалин, сейчас в Новосибирске пациенты вынуждены получать медицинскую помощь в разных местах и сидеть в длинных часовых очередях, причём соседствуя с пациентами с опасными инфекциями.
И у доктора, на таком приеме, время на одного пациента строго регламентировано – как говорится, не успел зайти, тебе за спину уже кричат: «Кто следующий?!».
И тот же самый доктор совсем иначе будет общаться с пациентом в кабинете частного медцентра. Здесь у человека в белом халате уже и время будет и такие черты характера, как внимательность и сострадание вдруг обнаружатся. В общем, любая лебединая песня за ваши деньги.
Президент благотворительного фонда «Защити жизнь», помогающего детям с онкологическими заболеваниями, Евгения Голоядова отметила, что пока в Новосибирской области нет адекватной онкологической помощи ни детям, ни взрослым. А те супернавороченные центры, появление которых анонсировал Андрей Травников, по мнению президента фонда, однозначно не решат проблемы людей с раком. Ведь те центры будут заниматься исключительно диагностическими исследованиями. А лечиться где? Южную Корею не всякий семейный бюджет выдержит.
«Нельзя было прекращать строительство – может, просто переработать, пересмотреть концепцию, дополнить. А сказать о переносе – это фактически заявить о закрытии, – сказала Евгения Голоядова. – Нужен именно онкологический центр, где была бы система. Где врачи не варились бы в собственном соку, а могли бы изучать мировой опыт.
Нужен онкоцентр, который конкретно занимается лечением – где есть условия для повышения квалификации специалистов, где учитывается каждое изменение диагностики, где все врачи собраны вместе и пациенту не нужно ездить по всему городу…».
А сегодня узкопрофильные специалисты в Новосибирске «разбросаны» по разным заведениям, в том числе федеральным: оперируют детей в зависимости от типа и локализации опухоли в пяти различных больницах, лучевую терапию проводят только в амбулаторных условиях, а томографию вообще делают там, куда направит поликлиника. И это может быть другой конец города. В лучшем случае.
Потому что сейчас многие новосибирцы вынуждены ездить в другие города – в НИИ онкологии в Томске, в краевой онкологический центр в Барнауле или краевой онкодиспансер, расположенный в Красноярске. А если и там никак – то приходится собираться через всю страну – в столичные онкологические центры. А порой отчаявшиеся люди, хватаясь за последнюю соломинку, продают все нажитое, и едут в клиники Южной Кореи, Германии или Израиля.
Нет подтверждённых данных, как влияет отсутствие онкологического центра на то, что Новосибирская область остаётся одним из лидеров Сибирского федерального округа по смертности от онкологии. Однако, согласно данным Росстата, за первые девять месяцев текущего года регион прочно занимает второе место по Сибири. С начала 2018-го года в Новосибирской области умерли от злокачественных новообразований 4 576 человек. Это даже больше, чем за весь предыдущий год, когда от рака умерли 4 259 больных. Впереди Новосибирской только Кемеровская область, где с начала этого года от онкозаболеваний скончалось 4 772 человека.
Для сравнения – в республике Алтай, где минимальное количество онкологических смертей в федеральном округе, в этом году скончалось 233 человека. То есть, в двадцать с лишним раз меньше, чем в Новосибирской области!
Что касается в целом заболеваемости, печальная динамика видна во многих регионах – но в Новосибирской области она выросла за последние несколько лет на 4,2%.
Кстати, из той же «оперы» и появление в регионе перинатального центра, о котором здесь говорят с того же 2011 года. Сначала планировали его появление в 2015-м – однако у бюджета не хватило денег. Что-то около 3,5 млрд. рублей.
В итоге уже в этом году местные депутаты раскрыли секрет – государство вроде как готово выделить области на строительство современного роддома порядка 17 млрд. руб. При этом еще год назад Минздрав заявлял, что необходимо помнить о строжайшей оптимизации – и, как следствие, появление на свет обновленного проекта перинатального центра, в котором число коек для будущих рожениц серьезно сокращено.
Да и как заявляют народные избранники, миллиарды из федеральной казны на строительство роддома придут в том случае, если местная власть вообще не передумает его строить. Помня о том, как едва став губернатором, Андрей Травников «передумал» строить онкоцентр, возможен любой исход.
Экономим – но не на всем
Выходит, Травников призван в Новосибирскую область бюджет экономить? Хотя, глядя на некоторые решения его правительства, так не думаешь – денег нет лишь на медицину.
А вот отделать крыльцо особняка, входящего в комплекс зданий правительства, мрамором за 3,5 миллиона бюджетных рублей – это в легкую. «Хозяйственное управление» Новосибирской области, ни мало не сомневаясь, объявило конкурс на проведение ремонта крыльца особняка. Начальная цена контракта – 3,38 млн рублей.
Пол крыльца планируется выложить «орнаментированным» гранитом, а стены отделать мрамором. Кроме того, обновят облицовку колонн, арок и крыши особняка. Средства на эти работы будут выделены естественно из областного бюджета.
Также правительство объявило конкурсы на ремонт крылец еще одного коттеджа с начальной стоимостью 1 млн рублей и пешеходных дорожек – за 4,5 млн рублей.
А еще можно оплатить из бюджета области тридцать килограммов красной икры на общую сумму в 160 тысяч рублей. Причем, по утверждению местных общественников, закупка икры «ведрами» для различных мероприятий и даже якобы личных нужд чиновников, осуществлялась уже не раз и не два. Значит, десятки и сотни тысяч бюджетных средств тратятся на одни только деликатесы для столов местных власть предержащих.
Могли бы эти деньги пойти на медицину или другие нужды области? Нет, не могли. Чиновникам нет разницы, где умрет больной онкологией человек – дома, на продавленной койке старой больницы или в километровой очереди к врачу. Ведь сидя на мраморном крыльце и поедая икру ложками, всегда хочется думать о чем-то высоком. Нет, не о высоких технологиях в медицине – о высоком доме за высоким забором.
Я люблю себя до слез…
Да-да, вчерашний вологодский мэр, вдруг ставший губернатором одного из самых значимых сибирских регионов, себя отнюдь не обижает. Согласно исследованию фонда борьбы с коррупцией, глава региона незаконно получил гигантскую квартиру на так называемых Обкомовских дачах.
Сама по себе «хата» – это закрытый государственный объект с коттеджами, дворцами, саунами и бассейнами на берегу Оби. Как говорится – рукотворный рай для избранных. Дома и квартиры в нём принадлежат государству и сдаются чиновникам независимо от того, нуждается ли кандидат в улучшении жилищных условий или нет. Просто по умолчанию, при наличии должности и лояльности к центру. Если это в наличие – получи пожалуйста 600-метровый дворец и 130-метровую квартирку.
При этом, как утверждают исследователи из ФБК, семья нуждающегося в дополнительном жилье господина Травникова имеет недвижимость и в родной Вологодской области и даже в Санкт-Петербурге. При этом, что касается получения новых «квадратов» в Новосибирской области никто ничего не слышал ни о конкурсах, ни об аукционах. Хотя де-юре Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Хозяйственное управление» создавалось для обеспечения служебными жилыми помещениями нуждающихся в нем на конкурсной основе. По крайней мере, так прописано в уставе организации. Однако, де-факто казенная недвижимость банально сдается чиновникам по договорам коммерческого найма.
По закону любые государственные казённые учреждения предназначены для оказания государственных услуг (типа здравоохранения или выдачи документов), выполнения работ или исполнения государственных функций. На деле же учреждение занимается не государственными услугами для граждан, не предоставлением служебного жилья, а разбазариванием на абсолютно бесконкурсной основе госсобственности среди чиновников по договорам коммерческого найма. Этакий бизнес на государственной платформе.
С точки зрения закона ситуация, когда высшее должностное лицо региона без конкурсных процедур и с нарушениями законодательства получает имущество, зарегистрированное в собственности области, – это явный конфликт интересов, за который чиновников обычно увольняют. Но, возможно, мы говорим про законодательство какой-то другой страны.
Что касается личных доходов главы Новосибирской области Андрея Травникова, то в 2017 году он заработал скромные 4,6 миллиона рублей, даже потеряв в заработке 808 тысяч в сравнении с 2016-м. При этом доход Людмилы Травниковой за 2017 год составил… 19,3 тыс. руб.
Согласно декларации, в собственности Андрея Травникова на май-месяц этого года числились три квартиры площадью 40, 78,3 и 122,3 квадратных метров плюс два бокса в гаражном кооперативе. В собственности его супруги – два земельных участка плюс два жилых дома. Ну, и Nissan X-Trai и Kia Sorento, а также прицеп и снегоход Yamaha.
Кстати, обосновавшись в новом для себя регионе, Андрей Травников заявлял о планах семьи приобрести квартиру в Новосибирске. И даже говорил, что якобы для того, чтобы денежек на покупку хватило, семья что-то там из недвижимости продала в Вологде.
Другое дело, если исследователи ФБК правы, и семье губернатора предоставляют сотни «квадратов» элитного жилья просто так – за кресло, то какая нужда у господина Травникова тратить свои «кровные» на покупку жилья?
Хотя и этот вопрос далеко не главный. Основной вопрос, на который пока никто из жителей области не находит ответа – зачем Андрей Травников вообще появился в регионе? С какой, то бишь, целью? Ну, это если не упоминать все лозунги и обещания тогда еще врио…
Хотя господин Травников слишком мало у руля области – и все-таки эта цель уже проглядывается. Главная задача нового губернатора – затянуть потуже пояс жителям. Чтобы здоровые ели поменьше, а заболевшие – как то сами выздоравливали. Экономия для бюджета просто сумасшедшая, особенно если в бочках красной икры мерить.
Ну а если там мост, чтобы весь мир ахнул, или новую ракету, чтоб всех мандраж хватил, это дело нужное. Тут никаких денег не жалко. А клинику для смертельно больных строить – это стратегически неправильно. Так думают они. Про нас. Что мы думаем про них и так все знают. Только вот зачем мы их, все выбираем и выбираем.