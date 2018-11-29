Факт офф!
У молодых вся жизнь впереди. Мальчиков интересуют девочки, девочек интересуют мальчики. Ну, хорошо… бывает, что и мальчики мальчиков и девочки девочек, а иногда интересуют и все подряд – не наше дело. Молодым интересны романтика, движуха, клёвые фоточки и веселые мемасики. Молодые как никто живут в своем мире. Молодым плевать на политику. У молодых своя музыка. Государство для вида проводило какую-то молодежную политику, навешивало какую-то лапшу на уши и навязывало всякую обязательную нудятину в школах и вузах. Это у нас вообще во все времена было. Власть не стремилась вовлечь молодых в политику, власти было достаточно, что за нее всегда проголосуют старики и бюджетники. Молодежь и власть были более или менее сами по себе. Реально про молодых власти вспомнили, когда молодые начали участвовать в уличных акциях. Не умея общаться с молодежью и не понимая ее, начальство решило пойти самым простым путем – запретить. Так появились все эти адские тетки-преподы в университетах и школах, которые прогоняли какие-то дичайшие телеги о вреде Навального и заговоре врагов против нашей родины. Потом пошли по соцсетям и веселые картинки перестали быть такими веселыми, потому что за какой-то перепост можно было легко попасть за решетку, даже не понимая, чего тебе вообще предъявляют. Но уличные акции или уголовка за репосты все равно касались единиц. Музыку слушают все молодые. И большая часть теперь слушает рэп. И здесь власть сделала очень большую ошибку.
Она вошла на чужую территорию. Отменяя концерты, сажая артистов, составляя черные списки и реально прессуя музыкантов, власть объявляет войну целому поколению. Ребята хотят слушать эту музыку, а им не дают слушать эту музыку. Они хотят пойти на концерт – а концерт отменяют. Молодежь не лезла в политику. Но политика влезла к молодежи. Всё это уже было. В период последних судорог советского режима этот глупый режим при активном участии чекистов лепил такие же черные списки, запрещал выступления, исключал из комсомола и выгонял с работы почти всех, кто стали потом классиками и гигантами русского рока. Тогда не было интернета. Но уже были магнитофоны. И то, что запрещалось официально, неофициально слушали миллионы. Сейчас, когда есть какие угодно ютубы, миллионы услышат свою музыку еще быстрее, еще больше, чаще и лучше. Рэп сегодня – это как рок в 80-е. Это музыка поколения, это голос поколения. И это поколение гораздо умнее, чем мы иногда думаем. Когда винтили Хаски, толпа молодых ребят и подростков запела Гимн России. И строки этой сто раз переделанной песни как никакие другие прекрасно сочетались с полицейским кортежем. Власть глупа и бездарна. Она проиграет эту войну. Потому что молодые всегда побеждают. Потому что музыка побеждает всегда.