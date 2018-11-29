Двойное гражданство Сергея Брилева не помешало ему войти в Общественный совет при Минобороны
Сергей Брилев, который официально подтвердил наличие у него британского паспорта, является членом общественного совета при Минобороны РФ. При этом законодательство запрещает лицам с двойным гражданством входить в составы общественных советов при федеральных ведомствах
Ведущий государственного телеканала «Россия 1» Сергей Брилев, который официально подтвердил наличие у него британского паспорта, является членом общественного совета при Минобороны РФ. При этом законодательство запрещает лицам с двойным гражданством входить в составы общественных советов при федеральных ведомствах.
По данным «Медузы», помимо этого Сергей Брилев с 2011 по 2013 год был членом первого состава общественного совета при МВД России. В этот период, по данным ФБК, журналист и телеведущий уже являлся подданным Великобритании.
В МВД и Минобороны пока не прокомментировали ситуацию с избранием в свои общественные советы человека с двойным гражданством.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил, что Сергей Брилев и его жена Ирина являются гражданами Великобритании и в 2001 году были включены в списки избирателей лондонского района Ноттинг Хилл. Семья Брилевых также владеет квартирой в британской столице.
Ирина Брилева в интервью телеканалу «Дождь» опровергла сведения о британском гражданстве и квартире в Лондоне. Буквально на следующий день Сергей Брилев написал в Facebook, что действительно имеет британский паспорт и квартиру в Лондоне. Он добавил, что «никогда этого не скрывал» и «ничего не нарушил».