В Москве новая канатная дорога сломалась через два дня после запуска
Радиостанция «Говорит Москва» сообщает, что в среду всех пассажиров высадили из кабинок и сообщили, что сегодня канатная дорога, скорее всего, уже не заработает. Причины поломки не сообщаются
Фото: stroi.mos.ru
В Москве сломалась канатная дорога, которая соединяет «Лужники» с Воробьевыми горами. Эта «канатка» начала работать только 26 ноября.
Радиостанция «Говорит Москва» сообщает, что в среду всех пассажиров высадили из кабинок и сообщили, что сегодня канатная дорога, скорее всего, уже не заработает.
Причины поломки не сообщаются.
В понедельник, 26 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин официально дал запуск канатной дороги «Лужники» - Воробьевы горы. Власти пообещали, что в первый месяц работы пассажиров будут перевозить бесплатно, что привело к большим очередям из желающих прокатиться. После 24 декабря проезд в будни составит от 300 до 700 рублей с человека, а в выходные дни – с 400 до 800 рублей.