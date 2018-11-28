Экс-главу Серпуховского района перевели из «Лефортово» в «Матросскую тишину»
Адвокат Александра Шестуна сообщил, что перевод его подзащитного связан с его работой по обжалованию действий сотрудников «Лефортово». «Там постоянно нарушали его права, он написал заявления о 15 преступлениях со стороны изолятора», - рассказал Андрей Гривцов
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун переведен из СИЗО «Лефортово» в «Матросскую тишину». Об этом сообщил его адвокат Андрей Гривцов.
Адвокат Александра Шестуна сообщил, что перевод его подзащитного связан с его работой по обжалованию действий сотрудников «Лефортово». «Там постоянно нарушали его права, он написал заявления о 15 преступлениях со стороны изолятора. Также опубликовал около 10 изобличительных статей про «Лефортово»», - заявил Гривцов, слова которого приводит ПАСМИ.
Адвокат отметил, что в отличие от «Лефортово» в СИЗО «Матросская тишина» не нарушаются конституционные права арестантов и защитники могут в нормальном режиме посещать своих клиентов.
«В целом, Александр Вячеславович считает этот перевод некой победой, потому что его жалобы и жалобы адвокатов возымели действие», - отметил юрист.
Между тем, администрация «Лефортово» охарактеризовала Александра Шестуна как человека, склонного к побегу, членовредительству и суициду. Об этом «Интерфаксу» рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы и Московской Хельсинской группы Евгений Еникеев.