Телеведущий Сергей Брилев подтвердил наличие у него британского паспорта и квартиры в Лондоне
Сергей Брилев подтвердил наличие у него гражданства Великобритании и квартиры в Лондоне. Журналист добавил, что никогда этого не скрывал, хотя его супруга ранее опровергла информацию о их британском подданстве
Ведущий государственного телеканала «Россия 1» Сергей Брилев подтвердил наличие у него гражданства Великобритании и квартиры в Лондоне. Журналист добавил, что никогда этого не скрывал, хотя его супруга Ирина Брилева ранее опровергла информацию о их британском подданстве.
«Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал? Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства - факт, который прекрасно известен моим работодателям», - написал в Facebook Сергей Брилев в ответ на расследование Фонда борьбы с коррупцией.
Телеведущий отметил, что не является чиновником, поэтому никаких законов он не нарушил, получив британское гражданство. Сергей Брилев также сообщил, что у его супруги нет британского паспорта, хотя в ФБК выяснили обратное.
«Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам», - добавил Сергей Брилев.
Ранее в интервью телеканалу «Дождь» Ирина Брилева заявила, что они с мужем не покупали недвижимость в Лондоне и у них нет гражданства Великобритании. Также «Дождь» сообщил, что их корреспондент Полина Черкаева опросила жильцов дома, где находится квартира Брилевых, и как минимум один человек узнал Сергея Брилева. Журналистка собиралась прислать в редакцию отснятый материал, но затем передумала. Черкаева сообщила, что Брилевы заплатили ей 250 фунтов стерлингов, чтобы она не передавала записи в редакцию. Сам Сергей Брилев назвал данную информацию «уткой».