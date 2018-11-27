Верховный суд РФ предложил смягчить уголовную статью об обороте шпионских средств
Верховный суд России выступил с инициативой смягчить наказание по статье УК РФ о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации
Верховный суд России выступил с инициативой смягчить наказание по статье УК РФ о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, сообщает ТАСС.
ВС предлагает не привлекать к уголовной ответственности тех, кто купил шпионское средство, но не знал о его фактическом назначении. Также под эту статью не должны попадать граждане, купившие шпионское устройство для личной безопасности и безопасности членов семьи, для слежения за животными или для сохранности имущества. Действующее законодательство не делает таких исключений.
Напомним, что власти обещали смягчить наказание по статье о шпионских устройствах еще в 2017 году после громкой истории с курганским фермером. Мужчина купил GPS-трекера для слежки за своим теленком, но стал фигурантом уголовного дела. После вмешательства президента России дело было закрыто, а фермеру принесли извинения.
Согласно официальной статистике, в 2016 за оборот шпионских средств были осуждены 236 человек, а в 2017 году - 257 человек.