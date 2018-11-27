Борцы с коррупцией рассказали о связи Петра Бирюкова с победителями тендеров на ремонт общественных туалетов
Московский штаб Алексея Навального опубликовал расследование о вице-мэре столицы Петре Бирюкове, который регулярно попадает в поле зрения борцов с коррупцией. В новом расследовании рассказывается о том, как чиновник зарабатывает на ремонте общественных туалетов
Московский штаб Алексея Навального опубликовал расследование о вице-мэре столицы Петре Бирюкове, который регулярно попадает в поле зрения борцов с коррупцией. В новом расследовании рассказывается о том, как чиновник зарабатывает на ремонте общественных туалетов.
Активисты штаба Алексея Навального обратили внимание на ряд госзакупок с признаками картельного сговора. В ходе конкурсной борьбы за контракты на ремонт общественных уборных участники торгов в лице компаний «МКТ» и «ЮГ-2008» незначительно снижали начальную цену лота и по очереди становились победителями.
Борцы с коррупцией решили проверить, связаны ли между собой победители тендеров на ремонт общественных туалетов. В ходе расследования выяснилось, что ООО «МКТ» и «Юг-2008» действительно связаны между собой через третью компанию. Так, «МКТ» использует такой же телефонный номер, что и компания «СК-Юнион». Учредителем и директором этой фирмы является Денис Алексеевич Дедов, который числился в учредителях ООО «Юг-2008».
«СК-Юнион» в свою очередь становилась фигурантом административного дела, возбужденного по факту картельного сговора. После этого фирма перестала получать госзаказы и обанкротилась.
Ранее РБК сообщало, что «СК-Юнион» зарегистрирована по одному адресу с ООО «Альянс». Компании также имеют одинаковые телефонные номера. Учредителем «Альянса» является Вадим Самысловских, который работал главным инженером фирмы «Универсстройлюкс» - головной компании холдинга Алексея Бирюкова. Последний приходится двоюродным братом вице-мэру Москвы Петру Бирюкову.
«Универсстройлюкс» несколько лет подряд получал госконтракты от подведомственных Петру Бирюкову учреждений. Кроме того, фирма «Альянс» обслуживается в банке «Город», который располагается в одном здании с фирмами жены, дочери и брата вице-мэра Москвы.
«Очевидно, что «Альянс» и «СК-Юнион» самым непосредственным образом аффилированы с семьей вице-мэра, а «МКТ» и «Юг-2008» как раз связаны через учредителя и номер телефона с этими компаниями. Нет сомнений, что бенефициаром картеля стал лично Петр Бирюков или как минимум его родной брат», - делают вывод в московском штабе Навального.
Объем бюджетных средств, полученных картелем, борцы с коррупцией оценили в 650 млн рублей.
Штаб оппозиционера подал жалобу в московское управление ФАС и намерен добиваться отставки Петра Бирюкова с поста вице-мэра столицы. «Мы требуем от Сергея Собянина прекратить покрывать своего зама и немедленно уволить его в связи с утратой доверия: погрязший в коррупции Бирюков давно должен покинуть пост и оказаться на скамье подсудимых», - говорится в заявлении московского штаба Алексея Навального.
Отметим, что за последний месяц это уже не первое антикоррупционное расследование, фигурантом которого стал Петр Бирюков. Ранее глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин обвинил вице-мэра в коррупции и передаче через подрядные контракты 365 млн рублей из городского бюджета фирме жены и дочери.