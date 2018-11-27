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27 ноября 11:57

Минтранс рекомендовал разделить встречные полосы разметкой желтого цвета

На российских дорогах может появиться разметка желтого цвета. Минтранс в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» рекомендовало разделить встречные полосы движения именно такой разметкой

На российских дорогах может появиться разметка желтого цвета вместо привычного белого. Министерство транспорта в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» рекомендовало разделить встречные полосы движения именно желтой разметкой.

Ввести желтую разметку предложило Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. В Минтрансе отметили, что данный пункт нацпроекта является «не обязательным требованием, а рекомендацией», сообщают «Известия».

Эксперты отметили, что желтая разметка лучше видна на дороге особенно в зимнее время года.

Напомним, весной на российских дорогах появилась желтая разметка на перекрестках – так называемая «вафельная разметка». «Вафельная разметка» запрещает водителям выезжать во время пробки на перекресток даже при зеленом сигнале светофора.

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