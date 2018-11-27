В Челябинской области администрация пострадавшего от землетрясения района решила потратить 5 млн рублей на люксовое авто
Администрация Катав-Ивановского района Челябинской области пыталась приобрести в аренду автомобиль с кожаным салоном и панорамной крышей за 5 млн рублей. Стоит отметить, что в районе в сентябре произошло землетрясение и он нуждается в восстановлении
Администрация Катав-Ивановского района Челябинской области пыталась приобрести в аренду автомобиль с кожаным салоном и панорамной крышей за 5 млн рублей. Стоит отметить, что в районе в сентябре произошло землетрясение и он нуждается в восстановлении, а местные жители – в материальной помощи.
Заявку чиновников из Катав-Ивановского района на портале госзакупок обнаружили активисты «Общероссийского народного фронта». Стоимость контракта на лизинг служебного автомобиля составляет 5 млн рублей.
Активисты отметили, что чиновники пытались с помощью контракта на лизинг обойти ограничение закона по закупке машин стоимостью не более 2,5 млн рублей, однако просчитались в пункте о мощности транспортного средства. Она не должна превышать 200 л.с. в то время, как чиновники указали в требованиях 424 л.с.
Помимо этого в характеристиках автомобиля были указаны требования, которые значительно увеличивают его стоимость. Так, челябинским чиновникам понадобился салон из премиальной кожи, панорамная крыша, мультимедийная система для пассажиров задних сидений и т.д., сообщает Newsru.com.
Активист проекта «За честные закупки» Дмитрий Денисов назвал неуместной данную закупку с учетом того, что район осенью пострадал от землетрясения и бюджетные средства необходимо в первую очередь направить на восстановление пострадавших объектов и помощь людям.
ОНФ попросила администрацию Катав-Ивановского района отменить госзакупку, а также сообщила об этом губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. После этого глава региона потребовал отменить объявленную закупку как нецелесообразную, отмечает Znak.com.