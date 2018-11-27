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Москва – невкусная «конфета» в красивой «обертке»
Общество
27 ноября 00:11

Жители Кунцево встретили криками «Позор!» решение ВС РФ в пользу группы ПИК

В интернет попали кадры из Верховного суда России, снятые во время оглашения вердикта по иску жителей московского района Кунцево, чьи дома власти решили снести ради интересов строительной компании ПИК

В интернет попали кадры из Верховного суда России, снятые во время оглашения вердикта по иску жителей московского района Кунцево, чьи дома власти решили снести ради интересов строительной компании ПИК.

Напомним, мэрия Москвы определила под снос 37 пятиэтажных домов в Кунцево. На этой земле в дальнейшем планируется строительство жилого комплекса. Уже сейчас группа ПИК ведет строительство первого многоэтажного дома на месте сквера рядом с тремя пятиэтажками.

Жители Кунцево выступают категорически против сноса своих домов и высотной застройки. Они отмечают, что их дома не входят в программу реновации жилого фонда и не являются ветхими, а значит, власти не имеют право их сносить ради освобождения земли под новое строительство. В Верховный суд они обратились после того, как  Мосгорсуд постановил, что земля, на которой находятся дома заявителей, не является их собственностью.

Верховный суд в данном споре также встал на сторону московской мэрии и группы ПИК. Высшая судебная инстанция признала решение Мосгорсуда законным.

На заседание ВС РФ пришли около 200 человек, еще около ста москвичей находились в коридоре и на улице около здания суда. Решение судьи Валентина Александрова в пользу властей и бизнеса люди встретили криками «Позор!». Посетители кричали, что «в суде правды нет» и «это гражданская война», сообщают «Новые известия».

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