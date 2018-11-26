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Общество
26 ноября 15:11

Российские власти многократно увеличат штрафы для поисковиков и новостных агрегаторов

Размер новых штрафов составят 1% от годовой выручки компании за неоднократное нарушение закона. При отсутствии у компании выручки она должна будет заплатить как минимум 1,5 млн рублей

Российские власти решили увеличить штрафы для поисковых систем, мессенджеров и новостных агрегаторов за нарушения законодательства.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в отраслевой ассоциации сообщает, что соответствующие изменения планируется внести в Кодекс об административных нарушениях. Размер новых штрафов составят 1% от годовой выручки компании за неоднократное нарушение закона. При отсутствии у компании выручки она должна будет заплатить как минимум 1,5 млн рублей.

На примере российского представительства компании Google можно рассмотреть, насколько увеличится штраф в случае принятия поправок. Так, в 2017 году выручка Google составила 45,2 млрд рублей. Сейчас штраф для компании составил бы 700 тысяч рублей, а после изменения законодательства штраф составит уже 450,2 млн рублей. Нарушением законодательства, например, может считаться отказ удалять из поисковой выдачи запрещенные Роскомнадзором сайты.

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