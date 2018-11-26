Тюменский епископ назвал «слугами антихриста» руководителей РПЦ за их любовь к богатству
Настоятель Богоявленского собора города Ишима Тюменской области высказался против демонстрации богатства высшими чинами Русской православной церкви. Таких церковных деятелей он назвал «слугами антихриста»
Настоятель Богоявленского собора города Ишима Тюменской области епископ Евтихий (Курочкин) высказался против демонстрации богатства высшими чинами Русской православной церкви. Таких церковных деятелей он назвал «слугами антихриста».
«Все, демонстрирующее ваше богатство: машины, покои, порфирные облачения и прочие атрибуты, которые так нагло переписаны из черного в белое при вашем антихристовом приспешенствовании, - это орудия убиения Церкви нашей и Веры нашей! Нет больше мочи об этом молчать! Кричать начал и не замолчу!», - написал епископ Евтихий на свой странице в соцсети «ВКонтакте».
По мнению епископа, следующим шагом высших чинов РПЦ, которые любят роскошь и богатство, станет «сознательное соитие современного церковноустройства с антихристианством», сообщает Znak.com.
Епископ Евтихий из Ишима также известен своим постом в соцсети, в котором он говорит, что не будет голосовать за Владимира Путина на президентских выборах в марте 2018 года и никому не советует.